Американские эксперты об Иране - Дэвид Шенкер

Дэвид Шенкер, вашингтонский институт Ближневосточной политики Эксперт считает, что на Ближнем Востоке только разворачивается новая борьба, в том числе с участием Ирана. Эксперт считает, что большая кризисная ситуация создается в Персидском заливе. Арабские государства Персидского залива оказались в довольно сложном и противоречивом положении. Катар стратемится привлечь Турцию для противодействия влияния Ирана, а Арабские эмираты считают, что влияние Турции приведет к расширению влияния радикальных исламских организаций в зоне Персидского залива. Со временем, в связи с развитием борьбы между шиитами и суннитами, может произойти сильное снижение влияния и присутствия Ирана в арабских странах Ближнего Востока. Вместе с тем, Иран опасается излишней ориентации шиитов Ирака и Сирии на Иран, так как этим самым арабы усилят свое влияние на Иран. Со временем Иран пойдет по пути некоторой изолции на Ближнем Востоке и, возможно, перестанет проводить политику экспансии в регионе. Главными проблемами Ближнего Востока останутся Ирак и Сирия, а так как Иран твердо занимает позицию шиитов, то нет сомнений в том, что Иран захочет иметь зону влияния, что будет означать целый ряд военных конфликтов в регионе. В настоящее время происходит разделение арабского мира на суннитские и шиитские страны, При этом, если Иран находится на экономическом и военно-политическом подъеме, приобретает новые военные отрасли промышленности, то лидер суннитского мира – Саудовская Аравия находиться в состоянии упадка, и не понятно, какой курс выберет эта страна, чтобы избежать полного упадка в результате снижения цен на нефть. Несомненно, в этой ситуации лидером суннитских стран станет Турция, которая будет доминировать в арабском мире, и это приведет к возмущению ряда арабских государств, прежде всего Египта. Египет пытается стать лидером арабских государств, и, видимо, на протяжении многих лет будет происходить соперничество Египта и Турции, но не в части исламских приоритетов. США все более выражает готовность поддержать Египет в противовес Турции, Поэтому в этой конкурентной борьбе многие арабские страны предпочтут встать на сторону Египта, тогда как на сторону Турции перейдут исламские организации, преимущественно радикального типа. В этой ситуации Иран, возможно, предпочтет не примыкать ни к Турции, ни к Саудовской Аравии, а выжидать результатов данного процесса. Иран не станет вмешиваться в борьбу и станет ожидать борьбы шиитов и суннитов. Данная ситуация приведет к укреплению отношений США и Ирана, которые будут иметь намерения укрепить региональную стабильность во всем Ближнем Востоке. США не сумеют опереться ни на Турцию, ни на Саудовскую Аравию, которые должны будут возглавить исламские движения, чтобы укрепить свои позиции.