Сопредседатели дали Армении еще один шанс

В рамках заседания Совета МИД ОБСЕ в Гамбурге сопредседатели Минской группы ОБСЕ приняли заявление по карабахскому урегулированию. Заявление является своеобразной хроникой – урегулирование до апреля, апрельская агрессия и то, что после апреля.

Главы МИД стран-сопредседателей призывают Армению и Азербайджан допустить расширение мандата мониторинга ОБСЕ и договориться о размещении механизмов по расследованию инцидентов, параллельно возобновлению переговоров.

Ранее госсекретарь США Джон Керри отнес карабахскую проблему к разряду нерешаемых и замороженных. Сделал он такой вывод после апреля, когда неудавшаяся агрессия Азербайджана продемонстрировала, что Баку не в состоянии победить Армению и Арцах, более того, ему едва удалось избежать больших потерь и фиаско.

Новый этап заморозки армянской стороне следует употребить для изменения логики процесса, что в первую очередь предполагает формирование в Армении общественно-политического тыла по Арцаху, который будет адекватным - как ответственный международный субъект, со своими предложениями по укреплению безопасности.

В этом смысле настаивание на статусе Арцаха – минимальный шаг Армении по переходу к новой философии. Следующие шаги должны быть совершены во внутренней жизни Армении, с целью вывести Арцах из положения палки в колесах безопасности Армении и превратить в ее ось.

Это стало бы и важным вкладом Армении в международную систему безопасности, одним из важных хребтов которой является Арцах, а актором – вооруженные силы Армении.

Сейчас на международной арене формулируется необходимость заморозки, которая не известно, на сколько расчитана. Задача Армении – обеспечение адекватности этим трендам и формирование системных гарантий.

Новый этап заморозки вовсе не исключает эскалацию. Речь идет о снижении масштабных столкновений, а «мелкие» будут, Москва будет и впредь играть на этом с обеими сторонами, с целью сохранить свои позиции с намерением добиться ввода российских войск в регион. Это может остановить только адекватность и суверенность Армении.

Это означает формулирование собственных задач безопасности на основе своей территориальной целостности и превращение этой формулировки в формулу стабильности международной безопасности. Это значит включение Арцаха в систему безопасности Армении и тем самым – в международную систему. Это значит укрепление этих территорий, развитие, оживление. В современном мире право определяется этим, а не документами.

Армения не смогла реализовать это право, обретенное в годы Арцахской войны, потому и возникло искушение во второй решить конфликт военным путем. Чтобы и в третий раз не пришлось отражать наступление, следует продвигать цивилизационный, современный путь.

Заявление Минской группы говорит о том, что у Армении есть на это время, много его или мало, зависит от того, как использует его Армения, включая Арцах.