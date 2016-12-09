Американские эксперты об Иране - Дэвид Полок

Дэвид Полок, Вашингтонский Институт Ближневосточной Политики По мнению эксперта, сейчас трудно ответить на вопрос, решились ли основные проблемы между США и Ираном. Пока не понятно, какие новые проблемы могут возникнуть и как США будут рассматривать политику Ирана в будущем. Многое достигнуто, и сейчас положение стало более стабильным, в этом убедились общества и в США, и в Иране. Основными проблемами будущего станут региональные проблемы, в том числе проблема отношений Ирана с Израилем. Но эта проблема не может стать решающей, так как Израиль стал менее уязвимым в результате американо-иранского урегулирования. Кроме того, нынешнее правительство Израиля стало более сдержанным в отношении Ирана, хотя и Нетаньяху продолжает предъявлять претензии Б.Обаме. В Израиле надеются на изменение позиции США в результате прихода к власти Д.Трампа, но никто не понимает, что именно должен изменить Д.Трамп как президент США. Другими проблемами по региону могут стать проблема IGIL, который не может быть уничтожен в ближайшее время, а также проблемы в Персидском заливе и в Турции. В данных случаях США и Иран стали партнерами в Сирии и Ираке, и им довольно легко договориться. Возможно, произойдут новые конфликты в Ираке, и сунниты не захотят жить в составе государства, где господствуют шииты. США уже объявили, что Сирия должна оставаться целостным государством, но, так или иначе, США должны будут согласиться с определенным уровнем федерализации Сирии, хотя пока никто не представляет, на какие части должна быть фрагментирована Сирия и по каким принципам это должно произойти. США сейчас крайне опасаются новых военных конфликтов на Ближнем Востоке, и в этом они готовы согласиться с позицией Ирана. Но Иран заявляет только о целостности данных государств, а этого очень мало для восстановления мирного сосуществования. На Ближнем Востоке может произойти новый крупный конфликт, вследствие сопротивления курдов правительству Турции, и не известно, как поступит Иран в этой ситуации. Более-менее понятна политика Ирана в отношении Южного Кавказа, преде всего, в отношении армяно-азербайджанского конфликта. Иран постарается придерживаться двухсторонней позиции, поддерживать отношения с Арменией и Азербайджаном, но в большей мере, все-таки, Иран останется на стороне Армении.