Москва пытается вернуться к прежним договоренностям: ответ Сержа Саркисяна

Приверженность достигнутым ранее договоренностям играет главную роль в решении других сложных проблем, включая нагорно-карабахский конфликт.

Об этом, как сообщается на сайте ОБСЕ, на проходящем в Гамбурге 23 заседании Совета глав МИД стран-членов ОБСЕ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кому именно адресованы его слова, не известно.

Возможно, они адресованы Франции и США, а может, Армении. Не исключается, что Лавров напоминает Армении о «достигнутых договоренностях», о который после Апрельской войны говорил Серж Саркисян. Они перекликаются с Казанским планом, в связи с которым в интервью Блумберг и Спутнику Серж Саркисян признал, что готов был подписать соглашение, которое предполагало сдачу территорий без определения статуса Карабаха.

Теперь официальный Ереван настаивает на признании статуса, заявляя, что в противном случае не будет говорить о территориях.

В какой мере стратегический интерес Армении предполагает формулу с территориальными уступками – это другой вопрос. Данная формула исходит из интереса власти, но с точки зрения государственной стратегии крайне сомнительна.

Тем не менее, Армения стала после Апрельской войны настаивать на четком статусе Карабаха. Имеет ли в виду Лавров именно это, призывая вернуться к прежним договоренностям? Тем более, что Москва оказалась меж двух огней.

С одной стороны, после Апрельской войны Армения оказывает на Россию деликатное, но упорное давление, с другой давит Азербайджан, уже с помощью Турции. С одной стороны после апреля Москва не может по-прежнему не поддерживать безопасность Армении, с другой она должна заверять Баку и Анкару в приверженности «прежним договоренностям», пытаясь вынудить Армению вернуться к ним.

В Гамбурге на полях СМИД ОБСЕ предполагалась и встреча по Арцахской проблеме, в том числе между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

В этом смысле примечательно, что в день Гамбургской встречи Серж Саркисян в камуфляже отправился на юго-восточные рубежи, а оттуда в Арцах. Ереван таким образом направляет мессидж о том, что не намерен отступать по вопросу статуса.

На этом фоне примечательно звучат слова на заседании Совета глав МИД стран-членов ОБСЕ госсекретаря США Джона Керри.

«Кризис на Украине – не единственная угроза, с которой столкнулась Европа. Затянувшиеся конфликты между Азербайджаном и Арменией, а также в Молдове, Грузии также представляют угрозу безопасности Европы», - отметил Керри.

После Апрельской войны США и Франция стали упорнее настаивать на размещении в зоне карабахского конфликта оборудования по мониторингу, чему противостоят Россия и Азербайджан. Эти механизмы могли бы стать надежными гарантами безопасности и стабильности, снижающим потенциал военного шантажа. Шантаж войной осуществляется не только против Армении, но и Грузии и региона в целом, что идет вразрез с евроатлантическими интересами.

В этом контексте госсекретарь США называет конфликт угрозой для европейской безопасности, поскольку в случае решения этой проблемы и Россия, и Турция, и Азербайджан могут заговорить по-другому.

Внедрение механизмов принципиально изменит логику конфликта, создав новую ситуацию, к которой уже привела победа армянских сил в апреле. Несмотря на позиционные потери, армянские силы не позволили Азербайджану одержать ощутимую победу, бросив его в тупик.