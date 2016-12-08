Без паники: Грузия дает шанс Армении

Если Грузия решит продать азербайджанскому СОКАР 100% газопровода в Армению, то у нас найдутся аргументы против Грузии, заявил в парламенте премьер–министр Карен Карапетян.

Депутат, председатель Земляческого союза «Джавахк» Ширак Торосян попросил премьера прокомментировать слухи о том, что Грузия намерена продать азербайджанской госкомпании 25% акций трубопровода, по которому газ из России поступает в Армению. Карен Карапетян отметил, что не ожидает скорого завершения сделки, но в случае с 25% не видит вызовов для Армении. А вот если процентов будет больше, то против Грузии найдутся аргументы, сказал он. Премьер не стал раскрывать карты.

Вопрос о покупке грузинской трубы, которая сейчас находится в государственной собственности Грузии, не раз поднимался Азербайджаном, который сейчас готов выкупить всю трубу. В Армении считают, что это может позволить Баку блокировать поступление российского газа в Армению и тем самым получить рычаги влияния на Армению. С чисто правовой точки зрения эта обеспокоенность не имеет под собой основы, так как «хозяином» транзита является Грузия, и ее правительство обязано обеспечить транзит. Но в политическом плане возможно что угодно.

Баку пытается обрести влияние не только на Армению, но и на Грузию, Россию и регион в целом. И это вполне естественное желание.

А Армении не следует ни к чему принуждать Грузию. Это не исходит из армяно-грузинских интересов. Не нужно никакой паники и не нужно ставить под угрозу армяно-грузинские отношения, потому что у Армении есть альтернатива. Армения вполне может получать газ из Ирана, который не раз изъявлял готовность его поставлять.

И в этом смысле странно, что премьер не сказал об этом аргументе в парламенте, не сказал, что Армения в любой момент может обратиться к Ирану с предложением нарастить поставки. А с Грузией говорить должен Газпром, который поставляет газ в Армению.

Более того, эта ситуация - хороший повод для Армении для углубления отношений с Ираном. Не секрет, что их торпедирует Россия, которая навязала свой интерес Армении договором 2 декабря 2013 года.

Кстати, депутатов должен больше волновать именно этот договор, а не намерения Грузии. Договор существенно ограничил энергетический суверенитет и возможности Армении. И парламентское большинство ратифицировало этот договор.

Вероятные намерения Грузии могут позволить Армению сбросить, наконец, оковы этого договора. Грузия, как это ни странно, дает Армении в руки суверенный аргумент против России для решения собственных проблем энергетической безопасности.

По большому счету, Армении в двойной блокаде – не только турецко-азербайджанской, но и российской, и ее тоже следует прорвать. Более того, турецко-азербайджанская блокада действует благодаря российской – Россия не позволяет Армении свободно сообщаться с миром, и этим вдоволь пользуются Турция с Азербайджаном.