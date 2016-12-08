Американские эксперты об Иране – Дженффри Уатт

Джеффри Уатт, Вашингтонский Институт ближневосточной политики Эксперт предпочел поговорить об отношениях Ирана с Турцией и Саудовской Аравией, а также арабскими государствами. По его мнению, арабские государства, прежде всего Саудовская Аравия и государства Персидского залива утратят свои позиции, так как цены на нефть продолжают находиться на низком уровне, а эти страны так и не создали современную промышленность. Данные арабские страны окажутся в сильной зависимости от США и других стран Западного сообщества, так как окажутся под угрозой со стороны Ирана. Иран будет стремиться занять новые позиции в арабских странах, и это ему может удасться, особенно в тех странах, где имеются крупные шиитские общины. Но в будущем Ирану придется конкурировать и бороться не с Саудовской Аравией, а с Турцией. Борьба Ирана и Турции только развертывается, но уже имеются основные направления их борьбы. Прежде всего нужно назвать такое направление, как Сирия. Турция пытается оказать влияние на тюркские племена в этой стране, а Иран – на шиитов в Сирии. То есть, Сирия станет главной ареной борьбы, и эту борьбу трудно будет остановить. Но Иран уже имеет опыт нахождения своих контингентов в Сирии, а Турция еще нет. Так что, предстоит новая волна борьбы. Другим направлением станет Ирак, быть может, более сложная арена борьбы между Турцией и Ираном. Эксперт не согласен с мнением, что Иран предпочтет выжидать и несколько изолироваться от Ближнего Востока. Турция, при поддержке некоторых исламских движений попытается заново установить свое влияние в регионе, и Иран не сможет спокойно наблюдать за этими процессами. Иран вынудят участвовать в региональной борьбе, не допуская его успешного развития в сфере экономики и финансов. В настоящее время суннитские транснационные радикальные организации выстраивают планы вовлечения Ирана в целую сеть военных и политических конфликтов, с целью его ослабления и недопущения промышленного развития Ирана. В суннитском мире сформировались определенные центры, которые являются в одних случаях самостоятельными, но иногда принадлежат к спецслужбам Саудовской Аравии и других государств. В настоящее время данные центры пытаются вовлечь Иран в конфликт с исламскими организациями в Афганистане. Все, что касается планов по Афганистану, почти всегда связано с причастностью структур в Пакистане. Однако, спецслужбы Пакистане связаны с Саудовской Аравией, которая стремится разжигать конфликт с Ираном не в Персидском заливе, а на Востоке, в Афганистане и Пакистане. Кроме того, одной из целей является вовлечение в конфликт шиитских общин в самом Пакистане. Возможно, Афганистан и Пакистан станут основной ареной борьбы суннитов и шиитов, куда будет вовлечен Иран. Представляет интерес, насколько в этом заинтересована Турция. Для США это стало бы новой конфликтной зоной. США располагают договоренностями не с правительством, а с военными кругами Пакистана по вопросам ядерного оружия в Пакистане. И США не хотели бы ослабления реальной договоренности, что может произойти в результате военного конфликта в Пакистане. Кроме того, вовлечение Ирана в военный конфликт в Пакистане и Афганистане может привести к пересмотру договоренностей Ирана с Западом по поводу ядерной программы, а это совершенно недопустимо. Данный конфликт может привести к участию в нем Китая и Индии. То есть, речь идет о глобальном конфликте.