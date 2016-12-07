От кого ждет признания Карабах: премьер-министр в Конгрессе США

8-9 декабря в Гамбурге состоится встреча глав МИД стран ОБСЕ, на полях которой намечается встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча пока не согласована.

Встреча в Гамбурге – инициатива французской стороны, которая не скрывает, что хотела бы организовать и встречу президентов. Кроме того, как говорят представители армянских организаций Франции, Олланд намерен сделать «хорошие» предложения сторонам.

Между тем, во Франции началась процедура смены правительства, и на должность министра внутренних дел был назначен Брюно Ле Ру, лидер фракции социалистов в Национальном собрании. МИД Азербайджана уже выступил с заявлением о том, что Брюно Ле Ру включен в «черный список Азербайджана», так как побывал в Арцахе. В последний раз он сделал это в качестве депутата в сентябре, к 25-летию независимости Арцаха, говорят в Баку.

Фактически, в исполнительную власть Франции назначен человек, который открыто признает независимость Карабаха. Это, конечно, может быть личная позиция или позиция фракции, и она не означает автоматического признания Францией независимости Арцаха. Но тенденция примечательная.

Последние заявления президента Алиева о том, что он возьмет Армению не войной, а миром, вызвали у армянского руководства «обратную реакцию» - и вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, и замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян заявили, что в мире все чаще стали говорить о необходимости признания независимости НКР, и именно это так нервирует Алиева. Впрочем, сам Алиев также признал, что международные посредники вынуждают его признать Карабах.

Содержится ли в предложениях Франции элемент признания Арцаха в случае, если «хорошие предложения», основанные на «компромиссах», не будут приняты сторонами? Возможен ли вариант, при котором одна из стран-посредниц рискнет и признает Карабах, если Азербайджан окончательно отклонит предложения посредников?

Судя по всему, этот вариант серьезно рассматривается. Но от кого Карабах и Армения ожидают признания?

В США находится премьер-министр Арцаха Араик Арутюнян, который вчера выступил в Конгрессе США с интересной речью. Он поблагодарил США за то, что 7 американских штатов признали независимость НКР, за официальную финансовую помощь Арцаху, а также за две важные инициативы конгрессменов – о санкциях против руководства Азербайджана и о размещении в зоне карабахского конфликта мониторингового оборудования.

Он заявил, что безопасность Арцаха – это залог региональной стабильности и международного мира. Вы же представляете, что будет, если Азербайджан, нарастивший свой арсенал, решит его применить? Пострадает не только Арцах, но и весь регион, сказал Араик Арутюнян. Он сказал, что Арцах готов стать надежным партнером мирового сообщества по сохранению мира и стабильности.

7 штатов, признавших Арцах – это не США, однако, ни Белый дом, ни Госдепартамент не осудили эти штаты, тем самым давая понять, что не считают признание Арцаха невероятным.