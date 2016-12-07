Решительный шаг Католикоса Арама: что предпримет Армения

Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый заявил, что намерен подать в Европейский суд человека иск против Турции о возврате Киликийскому католикосату резиденции Сиса. Все судебные инстанции Турции отклонили иск, который был предъявлен незадолго до 100-летия геноцида армян. Пора нам всем перевести свои требования в правовое пространство, заявил тогда Арам Первый.

Фактически, он первый предъявил Турции иск с требованием компенсации. Между тем, армяне и Армения довольно пассивны по части правовых требований к Турции. Не особенно понятна перспективность этих исков, тем более, что политическое признание геноцида сталкивается с серьезными препятствиями, и на этом фоне сложно ожидать компенсаций.

Но очевидно, что вопрос этот имеет геополитическое значение. И в этом смысле иски армянства и Армении рассматриваются в различных плоскостях. Армянство – это потомки изгнанных из Турции армян, а Армения – субъект международного права. Они находятся в различных правовых плоскостях, да и политических тоже.

В этом смысле в деле совместимости интересов и стратегиий армянства и Армении существует брешь. Но стержнем сотрудничества Армении и диаспоры должна стать Армения, государственный интерес, ее безопасность и перспективы.

Ситуация многопластовая. С одной стороны, межгосударственные отношения Турции и Армении, с другой – проблемы диаспоры. Власти Армении с одной стороны заявляют об отсутствии претензий к Турции, а с другой поддерживают претензии мирового армянства.

Власти Армении не упускали случая манипулировать этим, то пытаясь наладить отношения с Турцией, то с диаспорой. Армянский вопрос, который является важным геополитическим фактором, стал для армянской власти инструментом решения собственных ситуативных задач.

Для части армянских организаций диаспоры Армянский вопрос также стал своеобразным бизнесом. Диаспоре также необходимо переформатирование, которое исходит из факта государственности Армении.

В этом смысле иск Арама Первого в ЕСПЧ – новая ситуация, не только в международном контексте, но и в смысле ревизии перспектив и представлений Армении и армянства.

Европейский суд будет рассматривать иск в сложнейшей ситуации, в эпицентре которой находится Турция. Премьер этой страны заявил, что Турция впервые после Первой мировой оказалась в столь сложной ситуации. Турция сталкивается с серьезными проблемами с Западом, пересматривается ее роль. В то же время, она пытается восстановить отношения с Россией.

Армянский вопрос – один из ключевых для Турции. Несколько месяцев назад ЕСПЧ принял решение в пользу Турции по делу Перинчека против Швейцарии, где криминализировано отрицание геноцида армян. ЕСПЧ счел это нарушением прав человека. Что же скажет суд о требованиях армян?

И как поступит Анкара? После того, как в июне 2015 году германский Бундестаг признал геноцид армян, Анкара форсировала сближение с Россией, хотя Запад толкал ее нормализовать отношения с Арменией. Во всяком случае, генсек НАТО заявил, что Турции следует урегулировать отношения с Арменией.

Но Турция предпочла сближение с Россией, после того, как Лавров намекнул, что лучшим способом для Турции избежать армянского вопроса является быть верным другом России. И Анкара согласилась.

Куда сейчас Анкара пойдет за помощью? На Запад, где ей указывают в сторону Армении, или в Россию, где ей напоминают о договорах 1921 года?

И что предпримет Армения?