Влиятельные связи: вице-президент Пенс звонит през. Саркисяну, а Эрдоган и Алиев названивают избранному президенту Трампу

Арут Сасунян

Учредитель и редактор газеты «Калифорния курьер»

Сразу после ноябрьских выборов я опубликовал статью, в которой предлагал американским армянам приложить все усилия для налаживания контактов с избранным президентом Трампом или его помощниками до инаугурации 20 января, после которой будет крайне сложно связаться с президентом.

Рад сообщить, что недавно подобный успешный контакт был налажен усилиями посла Армении в США Григора Ованнисяна и президента гленделской Prime Health Care Майка Сарьяна, у которого хорошие связи с высшим руководством Республиканской партии.

В итоге избранный вице-президент Майк Пенс 1 декабря позвонил Сержу Саркисяну, поблагодарив за поздравления президенту Трампу. Как сообщает пресс-служба армянского президента, Пенс и Саркисян подчеркнули важность расширения экономических и политических отношений между Арменией и США. «Стороны коснулись также вопросов повестки, представляющей обоюдный интерес, в том числе вызовов и региональных проблем».

Пресс-служба армянского президента подчеркнула, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. При этом президенты Азербайджана и Турции Алиев и Эрдоган 9 и 17 ноября соответственно сами звонили избранному президенту Трампу, и на этом фоне звонок вице-президента Пенса Саркисяну выглядит более политически весомым…

Возможно, Пенса попросил позвонить Саркисяну Трамп, поскольку тот за 10 лет пребывания в Палате представителей успел ознакомиться с Армянским вопросом. Конгрессмен Пенс, как член Комитета Палаты представителей по внешним отношениям, в 2005 году проголосовал за резолюцию о признании Геноцида армян, но в 2007 и 2010 годах проголосовал против аналогичной резолюции, мотивировав это обеспокоенностью в связи с вероятностью ухудшения отношений США с Турцией.

Звонки Алиева и Эрдогана, судя по всему, были организованы посредством проплаченных миллионами долларов пиар- и лоббистских организаций в Вашингтоне, а Армения не потратила ни лумы для проведения переговоров с Пенсом. Данный успешный контакт с администрацией избранного президента доказывает важность вовлечения в политическую жизнь США, что позволяет при случае проще организовывать подобные контакты.

Кроме того, звонки Трампу глав ряда государств, в том числе Тайваня, Турции и Пакистана, удостоились в американских СМИ жесткой критики. Китайские власти глубоко разочарованы беседой Трампа с президентом Тайваня. Ни один американский президент с 1979 года не отступал от политики «Единый Китай», которая признает Тайвань частью Китайской народной республики.

Разговор с президентом Турции вызвал нарекания в связи с тем, что в беседе Трампа с Эрдоганом принимала участие точь Трампа Иванка, что многими было расценено как столкновение интересов. Иванка тесно связана с проектом «Трамп Тауэр» в Стамбуле и турецким бизнесменом Мехмедом Али Ялчиндагом. В 2012 году она была в Стамбуле на открытии «Трамп тауэр». Во время телефонного разговора Трамп сказал Эрдогану, что он и Иванка восхищены им и Ялчиндагом. Щедрые комплименты Трампа были призваны смягчить сделанные им ранее заявления о намерении запретить въезд мусульман в США. Тогда Эрдоган потребовал, чтобы фамилию Трампа сняли с фасада «тауэра».

Другой вызвавший недоумение разговор Трампа состоялся с президентом Пакистана Навазом Шарифом. Говорят о щедрых похвалах Трампа в адрес Пакистана, его народа и культуры, после которых последовала жесткая реакция заклятого врага Пакистана – Индии. Но в 2012 году Трамп сделал следующий твит: «Поймите, Пакистан нам не друг. Мы дали им миллионы и миллиарды долларов, и что взамен – предательство и неуважение, и еще хуже? #TimeToGetTough (Пора стать жестче)».

Наконец, читатели, наверняка, помнят, что в своей недавней статье я одобрил действия властей Армении, которые наложили вето на присоединение Пакистана к Парламентской ассамблее ОДКБ в качестве наблюдателя, что было обусловлено проазербайджанской, протурецкой и антиармянской позицией Пакистана. Турецкие СМИ распространили мою статью, но по ошибке приписали мои предложения правительству Армении – противостоять Пакистану в ООН, Конгрессе США, Евразийском союзе и поддержать Индию в споре с Пакистаном за Кашмир.

Американским армянам следует продолжить прилагать усилия по налаживанию добрых связей с администрацией Трампа и членами Конгресса, чтобы противостоять антиармянским выпадам Азербайджана, Турции и поддерживаемых ими в Вашингтоне лоббистских организаций…