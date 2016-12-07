Американские эксперты об Иране – Алекс Ватанка

Алекс Ватанка рассказал о внутренних политических процессах в Иране, о намерениях различных политических партий и пересмотре ими политических целей после урегулирования американо-иранских отношений. Предполагается, что политическая борьба в иранском парламенте станет еще более ожесточенной.

В США имеются организации, которые готовы начать борьбу по пересмотру договоренностей с Ираном, но это невозможно, так как данные договоренности стали основой не только американо-иранских отношений, но и отношений США с целым рядом стран на Ближнем Востоке, а также с европейскими странами. Пересмотр данных соглашений приведет к более тесным отношениям Ирана с Россией и Китаем, а это совершенно ни к чему.

Данные договоренности должны стать основой для дальнейшего развития отношений между США и Ираном и превращения данных отношений в партнерские. Это необходимо для США в выстраивании многих линий поведения на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

В США поняли, что Иран вполне готов для развития отношений в политическом, экономическом и военном смысле, и не хотят упустить эти возможности. Прежде всего, речь идет о Пентагоне, который вынашивает планы по поводу Ирана, имея в виду превращение его в своего партнера. Через несколько лет США и Иран станут партнерами, независимо от того, какая партийная администрация будет находиться в Вашингтоне.

Отношения Ирана с Израилем уже не настолько интересуют мировое сообщество, включая США, как это было раньше. Урегулирование отношений США и Ирана привело к пониманию того, что Иран более не угрожает реально Израилю, и Ирану нет необходимости вмешиваться в арабо-израильские отношения.

Сейчас Израиль испортил отношения с США, и это стало носить хронический характер. Нетаньяху испортил отношения с администрацией США и надеется на новую администрацию, что стало очень опасным для Израиля. Вместе с тем, Иран стал занимать более «проарабскую позицию», чем сами арабские страны, что становится смешным.

Но никто в Вашингтоне не предусматривает какого-либо серьезного конфликта между Израилем и Ираном, на то, как это может оказать влияние на политику США. США будут стремиться урегулировать отношения между Израилем и Ираном, но не уделяют этому много внимания, не считая теперь эти отношения серьезными.

Россия сейчас стремится приложить усилия для развития отношений с Ираном, которые носили бы антиамериканский характер. Но у России мало что есть предложить, она несколько раз обманывала Иран, срывая ему поставки вооружений. Сейчас Иран не хочет начинать с Россией стратегических отношений, а только пытается использовать Россию как поставщика некоторых материалов и техники. Иран не хочет перенасыщать свой рынок российской техникой, потому что российская техника имеет много недостатков. Кроме того, иранцам хорошо известно, что Израиль имеет большое влияние на Россию, и В.Путин обещал Израилю не поставлять Ирану определенную технику.

Предполагаемая администрация Д.Трампа будет проводить в отношении Ирана во многом схожую политику с Б.Обамой, и нынешние угрозы и предупреждения ничего серьезного не означают, считает эксперт. В отношении России и Китая политика США станет более жесткой, и это уже стало понятно, но в отношении Ирана нет никаких предпосылок тому, что нечто может измениться.

В администрации Д.Трампа будет много представителей Республиканской партии, в том числе тех, кто выступал против интересов Ирана, но это не означает, что они сумеют многое изменить во внешней политике США, считает он.