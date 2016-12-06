Алиев признал реальный статус Карабаха

Вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов, комментируя претензии Ильхама Алиева в отношении Армении, напомнил, что государство Азербайджан на 9 лет моложе Ауди и на 2 года – БМВ. В свою очередь замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что международному сообществу следует признать независимость Карабаха и призвать Азербайджан к ответственности за агрессию против Армении.

Какое значение может иметь возраст государства? Значение имеет конкурентность и жизнеспособность элиты данного государства, ее ценности, масштабы мышления, отношение к ней в мире.

В этом смысле Азербайджанская элита – настоящий «подарок» для Армении, иначе мы давно бы уже все проиграли – и Арцах, и Армению.

Армении следует соревноваться с Азербайджаном не почтенным возрастом, а качествами, Армении следует превосходить Азербайджан государственным, цивилизационным имиджем.

Алиев после Апрельской войны оказался в западне и теперь идет ва-банк – у него нет возможности ни двигаться вперед, ни отступать назад. Он открыто претендует на территорию Армении, пытаясь тем самым «прикрыть» территориальные претензии к Арцаху. В ответ армянская сторона призывает признать независимость Карабаха.

Армянской стороне следовало бы заявить, что заявления Алиева свидетельствуют о сужении петли вокруг Армении, и процесс урегулирования – элемент этого процесса. Армении следует придать заявлению Алиева эффект бумеранга по части освобожденных территорий Арцаха и перейти к изменению собственно концепции по Арцахской проблеме.

Для Алиева не существует отдельной Арцахской проблемы, это часть тактики. Алиев понимает, что сторона, которая рассматривает Арцахскую проблему вне контекста задач государственности, не имеет перспектив.

Вот уже двадцать лет в армянском обществе внедряется мысль о том, что Арцахская проблема является препятствием для развития государственности, которое нужно как можно скорее сбросить, иначе развития не получится.

В этом смысле возник серьезный водораздел между стратегическими задачами государства и общественным мышлением. Апрель стал следствием этого, и катастрофы удалось избежать только усилиями солдата и офицера.

Формула мира на Кавказе состоит в сохранении государственной целостности посредством Арцаха. Если не одолеть этот водораздел, назреет новый апрель, потому что Арцах – это вопрос государственной целостности. Это понимает даже Алиев.

Оказавшийся в незавидном военно-политическом положении Алиев, делая заявления о Мегри и Ереване, фактически, невольно признает статус Арцаха. У него нет иного пути, если его не предоставит ему армянская «элита» своей концептуальной неадекватностью.