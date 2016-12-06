Кто заказывал революцию Царукяна

Призрак Гагика Царукяна вновь замаячил на политическом горизонте – его партия «Процветающая Армения», которая молчала почти два года, вдруг вновь воспылала к нему любовью и попросила его вернуться в политику. Возможно, не сегодня завтра Гагик Царукян объявит о торжественном возвращении в политику.

Царукян сказал людям, которые в субботу пришли к его роскошному особняку в стиле ампир, что ушел из политики, потому что могла произойти революция, она не обошлась бы без крови, а он не хотел кровопролития.

Что произошло в феврале 2015 года? О какой революции уже не в первый раз говорит Царукян?

Это был период, когда Серж Саркисян начал подготовку к «мирной передаче власти». Он предложил трем президентам «вместе уйти», но те не согласились. В ответ Саркисян предложил концепцию конституционных реформ, которая предполагала упразднение поста суперпрезидента, а значит, исключала персональную борьбу за президентство. Но сделал он это после того, как предотвратил «смену власти».

Лояльные второму президенту Роберту Кочаряну силы открыто выступали против конституционных реформ. Эти реформы лишали Кочаряна и всех других вероятных претендентов возможности вступить в политическую борьбу на президентских выборах.

В начале февраля 2015 года Гагик Царукян открыто призвал всех армян объединиться и сменить власть. Он назначил на 20 февраля большой митинг.

12 февраля Серж Саркисян сделал сенсационное заявление, объявив Царукяна вне политики и заявив, что Царукяна, осознанно или неосознанно, вовлекают в опасные игры.

13 февраля Царукян созвал Политсовет ППА и вновь призвал к смене власти. «Со вчерашнего дня сложилась ситуация, которая требует разрешения. Я убежден, что единственное решение - это полная смена власти посредством досрочных президентских выборов», - заявил председатель партии«Наше слово - это дело. Главным делом своей жизни я считаю освобождение Армении от этих злосчастных властей. Желаю нам всем победы», - заключил Царукян.

Во время заседания лидер ППА сообщил, что встретится с первым президентом Армении, лидером «Армянского национального конгресса» Левоном Тер-Петросяном и лидером партии «Наследие» Раффи Ованнисяном. «Мы обсудим полный пакет наших совместных шагов», - отметил он.

Царукян также сообщил, что накануне поздно вечером у него собралось множество деятелей, руководителей присоединившихся к Общенародному движению парламентских и внепарламентских сил, воинов-освободителей, представителей общественных организаций, которые ждут его решения. «И самое главное - народ ждет нашего решения», - заявил он. Он сказал, что митинг 20 февраля не отменяется.

Однако, 17 февраля состоялась встреча Царукяна с представителями АРФД и Сержем Саркисяном, и Царукян отказался от идеи смены власти, объявив, что уходит из политики.

Фактически, 20 февраля в Армении могла произойти революция, которая не обошлась бы без крови. Когда Гагик Царукян понял, что его вовлекли в опасное предприятие?