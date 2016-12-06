Путин и Саркисян: успешное завершение карьеры

Владимир Путин, отвечая на вопрос, о чем он мечтает, сказал, что хотел бы успешно завершить карьеру и путешествовать. Путин не так часто говорит о завершении карьеры, но очевидно, что об этом задумывается каждый политик, достигший в своей карьере высшей ступени.

Путин не зря говорит об «успешном завершении» карьеры – в таких странах, как Россия, где от демократически избранного президента до культа личности – один шаг, сложно завершить карьеру успешно, без потрясений. В таких странах зачастую невозможно «молча уйти».

Серж Саркисян, наверняка, также задумывается о том, что он будет делать по завершении президентского срока в 2018 году. В общественном дискурсе муссируются различные версии – часть общества уверена, что Серж Саркисян не готов оставить власть, и в 2018 году намерен занять пост премьера, а Карен Карапетян – только «местоблюститель».

Другие замечают, что Саркисян – не публичный политик по своей сути, скорее, он «серый кардинал», который предпочитает управлять созданнлй им сетью из-за кулис. Исходя из этого, есть мнение, что Серж Саркисян может «придумать» для себя «кардинальскую» должность, предварительно выстроив свою систему-сеть и обеспечив гарантии личной безопасности – внешней и внутренней.

Какое будущее видит для себя Серж Саркисян после ухода с президентского поста? Судя по его речи на съезде РПА, в которой немалая часть была посвящена отношениям с диаспорой, Серж Саркисян видит свое будущее в более широком, национальном контексте. И хотя не ясно, какие институциональные решения будут предложены, но можно предугадать создание некоего национального, надгосударственного органа. Такой институт был «апробирован» в Национальной комиссии по подготовке мероприятий к 100-летию геноцида. И опыт был сочтен успешным.

Уже можно увидеть определенные диаспорские организации, которые могут стать платформой «нации-государства». Это прежде всего AGBU, который в эти дни отмечает 110-летие со дня создания. Вчера AGBU подписал с делегацией ЕС в Армении беспрецедентное соглашение – о поддержке гражданского общества в Армении. Среди целей проекта – привлечение экспертов из диаспоры к обсуждениям в Армении и гражданским процессам.

Что уж говорить об АРФД, которая по сути является национальной сетевой партией и рассматривает Республику Армения как институциональную платформу для более широкой национальной активности.

Есть и другие сегменты диаспоры, которые готовы стать частью общенациональной сети, заняв, быть может, ее оппозиционный полюс. Вчера состоялась пресс-конференция известных в диаспоре лиц – Атома Егояна, Арсине Ханджян, Сержа Танкяна, которые заявили о намерении активнее участвовать в политической жизни Армении. Они будут присутствовать на выборах в апреле в качестве наблюдателей.

Это участие каким-то образом должно быть оформлено, потому что граждане иностранных государств, в том числе армяне, не имеют права вмешиваться во внутреннюю жизнь Армении. Серж Танкян говорил о правовых механизмах и институтах, которые позволили бы армянам диаспоры быть причастными к жизни в Армении.

Будет ли создан такой институт и какое отношение к нему будет иметь Серж Саркисян? «Национализация» Армении – это способ вывести страну на более высокий, надгосударственный уровень. Этот способ может быть чреват и потерей суверенитета и передачей страны в «концессионное управление» некой сетевой структуры.

Готовит ли Серж Саркисян себе место в будущем Национальном совете? Станет ли это «успешным завершением» его карьеры? Или Серж Саркисян предпочтет более «обыденный» путь и станет спикером парламента или премьером от Республиканской партии?