Сказке конец

Вчера премьер-министр Карен Карапетян встретился с редакторами и представителями СМИ, что, видимо, должно было стать обещанной пресс-конференцией. Это можно также считать пресс-конференцией к «100 дням», хотя «100 дней» премьера еще не наступили. Данный срок считается своеобразной вехой, когда можно разобраться с делами и поставить конкретные задачи. В этом смысле можно сказать, что сказке наступил конец, и начинаются будни. Причем, об этом на днях заявил Серж Саркисян, который, комментируя деятельность Карена Карапетяна на должности премьера, сказал, что ему удалось сформировать позитивные ожидания. Это тоже, конечно, немало, учитывая атмосферу в обществе. Но любой «позитив» требует соразмерных шагов. Какие ожидания сформировались в обществе и во власти, какая задача поставлена перед Кареном Карапетяном? По этим вопросам пока нет однозначных оценок. Но все должно умещаться во времени, и ожидания тоже имеют свой временной лимит. Карен Карапетян понимает опасность этого, поэтому за все это время он воздерживался от обещаний. Более того, он периодически заявляет, что предвыборный период – не лучшее время для реформ и экономической активности. Возможно, он пытается пролонгировать «время ожиданий» до парламентских выборов, с другой стороны, не избегает оценок ситуации и не дает обещаний, тем самым вклинив общество в узкую щель между сказкой и реальностью и не позволяя найти решение до парламентских выборов. А после выборов будет уже другая ситуация. Для того, чтобы осуществить реформы, нужно два конкретных шага – выход Армении из ЕАЭС и демонтаж нынешней политико-экономической системы. Карен Карапетян заявил, что Армении следует воспользоваться возможностями ЕАЭС, а предстоящие выборы несколько трансформируют, но укрепят политическую систему, придав ей легитимность.