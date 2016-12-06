Сколько времени понадобится, чтобы обнаружить «неизвестных лиц"

Появилась информация, что Генпрокуратура потребовала информацию у Комитета госдоходов по поводу «неизвестных лиц», препятствовавших ввозу бананов в Армению. Пару дней назад КГД, напомним, опубликовал сообщение о том, что некий бизнесмен пытался импортировать бананы, а «неизвестные лица» чинили этому препятствия. Комитет госдоходов сообщил, что им удалось устранить препятствия, и партия бананов была благополучно доставлена.

История на этом завершится, а вместе с ней - и государство, если не появится информация о том, кто есть «неизвестные лица», препятствовавшие импорту.

После назначения на должность премьера Карен Карапетян заявил, что в Армении можно свободно делать бизнес и ввозить что угодно. За два месяца Карапетяну, конечно, вряд ли удалось бы упразднить монополии и олигополии, но конкретные шаги всегда можно предпринять.

Если какие-то «неизвестные лица» препятствовали бизнесу какого-то бизнесмена, то следует выявить, кто именно виновен, и такой шаг может стать конкретной мерой против монополий. КГД помог бизнесмену и сделал пол-дела, но разве у Комитета есть полномочия предоставлять бизнесменам «эскорты»?

Зато в Армении есть органы, в полномочия и обязанности которых входит выявление виновных в преступлениях, а препятствование бизнесу и есть преступление.

Генпрокуратура в ответ на запрос газеты «Жоговоурд» сообщила, что обратилась за информацией в КГД. Сколько времени понадобится, чтобы выявить «неизвестных лиц» и понять, чьи они люди и чей заказ выполняли? В конце концов, есть открытые сведения о том, чьи компании доминируют на рынке бананов, а значит, можно найти преступника по мотиву.

Выявления виновных требует логика жизнедеятельности государственного организма. Потому что если данный бизнесмен обратился к государству за помощью, то другой может не успеть обратиться.

Надежды на то, что данное преступление будет раскрыто, мало, как и надежды на то, что будут наказаны неписаные монополисты. Тем более, после того, как Серж Саркисян на съезде РПА заверил монополистов-членов партии, что они будут «спешить медленно», что было воспринято как гарантия.