Американские эксперты об Иране - Патрик Клаусон

По мнению Патрика Клаусона, в Иране происходят важные события, и следует ожидать больших перемен в политическом управлении страной. В стране укрепилась власть либеральных и реформистских групп, лидером которых является президент Х.Роухани, причем он после выборов приобрел новых сторонников, которые убедились в верности данного пути.

Вместе с тем, невозможно говорить о демонтаже нынешнего политического режима, напротив, режим укрепляется, и, видимо, произойдет борьба с коррупцией и клановостью. Это и станет основой внутриполитической борьбы.

Следует ожидать, что с уходом с должности рохбара Али Хаменеи, в связи с состоянием его здоровья, данную ведущую должность в стране займет более либеральный политический деятель, но проблема не в этом. Скорее всего, будет принято решение о сокращении реальных властных полномочий будущего рохбара. То есть, команда Х.Роухани попытается сохранить нынешний режим, но в более либеральном смысле.

Будущая администрация США, хотя и тесно связана с еврейскими кругами, понимает, что изменить что-либо существенное в договоренностях с Ираном по вопросам ядерной программы невозможно. Это приведет к подрыву очень важного для США достижения. Более того, США понимают, что следует поддерживать данный договор с помощью экономических и технических проблем. США постараются предоставить Ирану множество технических достижений, например, авиации, в том числе военной техники.

Говоря о курдах, эксперт отметил, что в настоящее время у США нет доктрины и общего плана относительно курдов, но курдское движение становится важнейшим предметом исследований Пентагона, а курды стали важным партнером США на Ближнем Востоке. В настоящее время курдский лоббинг в США не имеет большого значения и курдские организации в США не приобрели значительного влияния, но США стали основным поставщиком вооружений курдам и оказывают им всевозможную помощь в военной и политической сфере.

США отстаивают целостность Сирии, Ирака и Турции, но в ближайшем будущем США придется столкнуться с проблемой создания курдского государства, в особенности в Турции. В США нет ни одной группы политических проектировщиков, которые представляют себе, как поступить с курдами в данных государствах на Ближнем Востоке.

В отношении Ирана нет никаких предположений и планов по вопросу курдов, тем более, что отношения США с Ираном изменились, и ожидается новая перспектива. Положение на территориях курдов в Иране стабильное и не требует какого-либо вмешательства, с этим соглашаются и сами курды.