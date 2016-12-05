Перспективы американо-иранских отношений и Армения

США обретают все больше проблем в регионах Ближнего и Среднего Востока, прежде всего, в результате того, что традиционные партнеры США становятся все более ненадежными и даже враждебными.

Имеются большие проблемы в отношениях с ведущими Арабскими государствами – Египтом, Саудовской Аравией и Ираком, не говоря уже о положении в Сирии. Турция занимает в отношении США откровенно враждебную позицию.

США необходим новый крупный партнер, с помощью которого они могли бы решать вопросы не только на Ближнем Востоке, но и в Южном Кавказе, в Каспийском море, в Центральной и Южной Азии.

Урегулирование американо-иранских отношений приведет к усилению позиций США в данных регионах, а также к большей независимости действий США от их традиционных партнеров. Речь идет не только об урегулировании отношений Ирана с США, но и с европейскими государствами, которые вполне поддерживают это.

Американский истеблишмент преимущественно поддержал возможность скорого урегулирования отношений с Ираном, большинство сенаторов и конгрессменов, несмотря на деликатные формулировки, не могут уже исключить ничего в позитивном контексте. В Государственном департаменте вынуждены не только заниматься конкретными планами по развертыванию отношений с Ираном, но и генерацией аргументов, чтобы выйти на более широкую общественную арену с дискуссией в более напряженном режиме, так как влиятельные еврейские организации требуют более критично подойти к решению проблем с Ираном.

Они настаивают, что Иран все еще не предложил ничего принципиального в сфере компромиссов и урегулирования отношений. По их мнению, все еще нет никаких обоснованных ожиданий относительно того, что Иран, действительно, изменил позиции и готов к разрешению главного вопроса об обогащении урана.

Еврейские организации, после неудачи в части убеждения администрации США в необходимости нанести удары по Сирии, теперь пытаются мобилизовать ресурс для того, чтобы не допустить развитие и урегулирование отношений с Ираном.

Одним из «штабов» разработки идеологии кампании по проблемам недопущения примирения США с Ираном является хорошо известный Вашингтонский институт ближневосточной политики, который стал важным инструментарием политики и влияния Израиля в США. Не столь влиятельным, но альтернативным политико-идеологическим центром разработок ближневосточной политики в Вашингтоне является «Институт Ближнего Востока», в котором сосредоточены, быть может, более влиятельные и опытные эксперты, среди которых немало бывших послов и работников Государственного Департамента и других государственных структур.

Между данными Институтами имеются большие противоречия, так как если «Вашингтонский институт ближневосточной политики» финансируется из израильско-еврейских источников, то «Институт Ближнего Востока», скорее, из фондов Катара и других арабских источников. Но в отношении Ирана, несмотря на арабское влияние в Институте, наблюдаются более компромиссные настроения.

Поэтому представляет интерес сопоставление мнений и оценок экспертов данных двух институтов. Мы попытались, в обширной дискуссии по поводу проблем Ирана выяснить те моменты, которые касаются проблем безопасности в регионе Южного Кавказа, Турции и Армении. Из сопоставления мнений и оценок данных и других экспертов, представляющих другие «мозговые центры» Вашингтона, можно придти к следующим выводам.

Американцы подсчитали не только потери Ирана в результате санкций, но и потери своих компаний по той же причине. Ежегодно американские компании теряли от 7 до 12 млрд. долларов возможных продаж (это минимум).

Но затраты следует считать иным образом. Затратили бы США на Ближнем и Среднем Востоке столько средств, если бы отношения с Ираном не были бы столь конфронтационными? Необходимы ли были бы военные операции в Ираке и Афганистане?

Партнерство США и Ирана приведет к кардинальному изменению геополитической ситуации на огромном пространстве от Магриба до Китая, да и, пожалуй, во всем мире. Нет и не может быть иных мнений, насколько позитивными могут стать результаты урегулирования американо-иранских отношений, но это вызвало, одновременно, большое беспокойство, как в самих США, так и в ряде государств.

Друзья Израиля в США, проиграв борьбу за нанесение ударов по Сирии, несмотря на мобилизацию всех возможных политических ресурсов, столкнулись с новой проблемой и угрозой, связанной с примирением США и Ирана. По оценке видного деятеля ведущей еврейской организации в США, «игра проиграна, не начавшись».

Истеблишмент устал от многого во внешней политике, и прежде всего, от совершенно не мотивированной конфронтации с Ираном. Если ранее симпатизанты Ирана в экспертном сообществе США представляли собой, практически, только экспертов иранского происхождения и находились в состоянии «легального подполья», то сейчас за урегулирование отношений выступают целые «мозговые центры».

Вот что значит мнение и позиция политического руководства, даже в столь демократической стране, как США. Иран проводит в данной ситуации филигранную политику, пытаясь продемонстрировать максимум толерантности и компромиссов, посылая месседжи в Вашингтон по различным неофициальным каналам, и это воспринимается должным образом.

Сопротивление в Вашингтоне довольно сильное, но зачастую включает команды, которые оказались полными банкротами, работая в предыдущих администрациях. Б.Обама очень осторожен, и Государственный департамент еще более осторожен, а вот Пентагон ощущает ситуацию более уверенно и реалистично, возможно, лучше понимая, в какой ситуации сейчас оказался Иран и в каком положении сами США.

«Движение сопротивления» в США уже наладило отношения с государствами, которые вовсе не заинтересованы в урегулировании отношений между США и Ираном, это, прежде всего, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия, Россия и другие менее крупные государства Передней Азии.

Но лидером в ряде сторонников «урегулирования» выступила Великобритания, и против этого тяжеловеса мировой политики идти трудно, а в данном случае, совершенно бесполезно.

Иран пытается собрать информацию о том, какие действия совершают государства, чинящие препятствия «урегулированию». Эти действия различны. Если Саудовская Аравия пытается воспользоваться возможностями лоббистских фирм на К-стрит, то Россия торопится пересмотреть свое отношение к поставкам вооружений Ирану.

Некоторые лидеры из круга друзей Израиля в США предпочитают идти другим путем, понимая, что проблема может быть решена, и в результате Израиль окажется в еще худших отношениях с администрацией США, а также с американским обществом.

Нужно отметить, что перед США стоят не только стратегические, долгосрочные задачи, но и более ближние проблемы, прежде всего, Сирия, по поводу которой договариваться с Ираном было бы более приемлемым, чем с Россией. В Вашингтоне нет ни одного эксперта из числа ближневосточников и специалистов по региональной безопасности, кто бы отрицал, что «урегулирование» приведет к снижению роли Турции в политике США, а также и то, что региональная политика Ирана останется неизменной, если даже отношения с Западным сообществом изменятся кардинальным образом.

В настоящее время для европейских государств представляется важным правильно понять и сформировать план стратегического назначения по поводу транспортировки иранского газа на европейские рынки,

Вечная мечта Ирана – сформировать «независимые» от Турции и Арабских государств коммуникации в направлении Европы, с которой Иран связывают многомиллиардные экспорт-импорт. В последнее время к этой мечте прибавились дополнительные амбиции – обойти и Россию на пути в Европу.

Наряду с различными кластерами иранского экспорта, к разряду стратегических относится газ, который никак не может проложить себе дорогу в Северо-Западном направлении. Европейские государства рассматривают возможный импорт иранского газа как опасный и рискованный проект.

Сейчас потребление газа в Европе не переживает пик, но так будет продолжаться не очень долго. Европейцы успели ощутить некоторое снижение зависимости от импорта российского газа и хотели бы и далее диверсифицировать импорт. Все заинтересованные стороны ожидают развязки ситуации в Сирии, так как Иран готов соорудить мощные газопроводы (по крайней мере, два по 35 млрд. куб. м. пропускной способностью каждый) к сирийским и ливанским средиземноморским портам, через территорию Ирака.

Не только европейские, но и американские компании с большими ожиданиями наблюдают за событиями в Сирии и стремятся не упустить возможности участвовать в этих проектах.

Между тем, и иранцы, и европейцы всегда рассматривали южнокавказские маршруты в проектировании поставок газа в Северо-западном направлении. Несомненно, это приведет к сопротивлению со стороны России, но все зависит от государств и компаний, заинтересованных в этом проекте.

Россия так и не сумела предотвратить сооружение энерго-коммуникаций в Южном Кавказе, от Каспийского моря к Черному и Средиземному, но весьма легко сумела провались более масштабный проект транспортировки иранского газа через Армению.

Несмотря на то, что Иран категорически против развивать коммуникации через территорию Азербайджана, но Западное сообщество не пожелает привязывать маршруты транспортировки иранского газа к Армении. Было бы слишком наивным полагать, что европейцы, после скандала «3 сентября», допустят реализацию «армянского маршрута», так как это, практически, означало бы «российский маршрут».

Если данное направление будет рассматриваться и станет актуальным, то Запад, конечно же, будет настаивать на «азербайджанском маршруте», и Иран может согласиться с этим. В целом, изоляция Армении от Западного сообщества приводит к утрате интересов к ней со стороны Ирана, который всегда был заинтересован в усилении независимости Армении от России и в развитии отношений Армении с Европейским союзом.

Как известно, в условиях утраты в мире интереса к категории «стратегической политики», Иран продолжает планировать свою внешнюю политику с учетом стратегических задач. Это отличительная черта иранской политики. С одной стороны, это придает прогнозируемость иранской политике, с другой бывает сложным побудить иранцев скорректировать их внешнюю политику.