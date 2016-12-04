Что происходит с Путиным

Не так давно В.Путин собрал регулярное сборище русской элиты и попытался объяснить, что собирается делать, прежде всего, во внешней политике. Внешняя политика означает отношения с США, а не что-либо иное.

В последние недели он стал требовать от своих советников и соучастников политических авантюр более точного и исчерпывающего объяснения событий во внешней политике и чем это в реальности обернется для России и него самого. Команда была с удовольствием принята, так как в первом ряду не довольных внешней политикой президента оказались именно ближайшие и не очень ближайшие советники.

Конечно, в этой работе были задействованы те «советники», которые долго оставались в беседке запасных, несмотря на длительный научный и практический опыт и докторские степени. В какой-то мере в этой роли находился даже нынешний министр иностранных дел.

Но к этой работе были привлечены и чиновники, не имеющие непосредственного отношения к внешней политике, то есть, ведущие бизнесмены олигархического характера, а также руководители специальных служб. В России сложилась одна спецслужба и прекращена конкурентная борьба между спецслужбами. Над всеми доминирует Федеральная Служба Безопасности, несмотря на то, что руководители этой службы не отличаются явным пониманием внешнеполитических задач и проблем.

Примерами тому стали решения политического руководства России в отношении Сирии и Украины. Оба этих решения оказались абсолютно провальными, и только псевдопацифизм администрации Барака Обамы позволил представлять эти авантюры как вполне успешные.

Но, так или иначе, путинская элита переживает не только растерянность, но и раскол, и мало кто в этой группировке понимает, как быть дальше. Большая часть элиты стремится закрыть свои счета в России и вывести капиталы на Запад, попрощаться со своей предыдущей судьбой, и в связи с этим кое-кто форсированно проворовался.

Те, кто поумнее и кто смотрел фильм «Семнадцать мгновений весны», понимают, что торопиться не нужно, а бежать нужно, когда на улицах Москвы в очередной раз прозвучит «артиллерийская канонада», и места в руководстве займут наиболее рискованные люди. А данный фильм смотрели все, и логику Мюллера помнят тоже все.

В России оптом сажают губернаторов и министров, то есть, тех, кто не понял, в какой момент и в какую сторону нужно бежать, в особенности, с какими деньгами. Главное - прихватить не очень мало, чтобы было о чем договариваться.

Но главное другое. Как уберечься от приставов ФСБ, когда те потребуют свои долю, а олигархи окажутся в гораздо худшем положении, чем Б.Березовский или М.Ходорковский.

Если раньше С.Лавров пытался убедить В.Путина и его «советников», что пришло время договариваться с американцами и другими, то теперь С.Лавров убежден, что пришло время уже отступать или «склонить гордую русскую голову» перед перспективой утратить, ни мало, ни много, власть. Склониться перед американцами, так как уже никто из тех, кто еще находится в числе понимающих «советников», не верит в то, что в США к власти пришли политики и военные, готовые примириться с Россией.

Более того, Россия будет терять и те позиции, которые имела до сих пор, а партнеры России уже мечтают о новом покровителе из-за океана.

США успешно уходят от довольно тягостных сценариев самоубийства собственной экономики и намечают новые круги наращивания обычных вооружений. То есть, наступает новый круг гонки вооружений, что для России весьма неблагоприятная перспектива. Гонка вооружений довела до гибели амбициозное государство – Советский Союз, что уж говорить о русских с нынешними ценами на нефть и неопределенным будущим на газ.

На данном сборище нынешней вороватой русской элиты В. Путин вел себя более чем скромно, то есть, вообще уже не в роли «царя», а поджав хвост. Это заметили все участники сборища, и наверняка, это стало сигналом для них, как и когда бежать.

Что касается критического отношения к Путину, то здесь надо различать отношение общества, у которого гораздо более критический взгляд, и политического руководства страны, у которого взгляд real-politik, и они никогда не поставят отношения с Россией под угрозу из-за имиджа Путина.

Нужно понимать, что многие лидеры общественного мнения принадлежат к левым интеллектуалам, именно они во многом отражают и передают негативное суждение о режиме Путина. Правые силы традиционно настроены более спокойно по отношению к Путину и понимают его популярность среди населения.

Есть и другой фактор – отношения с Европой и Турцией. Турция остается одним из немногих потребителей газа. Сейчас В.Путина убеждают, что с европейцами все в порядке, и Россию ждут благоприятные перспективы. Но после сигнала «советникам» он понял, что все далеко не так. Европейцы уже не пытаются примириться с русскими или пойти вслед США. Они пытаются создать совершенно новые условия для противодействия экспансии России.

Россия, несомненно, рассматривается как экспансионистская и агрессивная страна. В современном мире у русских лишь один надежный партнер, да и то не такой уж и надежный - это Израиль. Но он сам нуждается в поддержке и продолжает пользоваться весьма относительными ресурсами в США.

В США, конечно же, милитаристские круги готовы принять бой с еврейскими кругами, но и в этом случае предполагаются некоторые заготовки, когда часть еврейских организаций готовы начать анти-российскую борьбу, при определенных целях.

У В.Путина нет надежных партнеров, тем более друзей, он пытается представить некоторых политиков в качестве друзей, но время ушло, и возврата к старому нет. Никто не желает иметь «твердую валюту» в отношениях с Россией.

Скорее всего, русские предпочтут сбрасывать с себя своих «партнеров», в том числе тех, с которыми имеют всевозможные военно-политические договора. Все это рассыпается как карточный домик. Держись, Путин.