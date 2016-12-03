Парламентские выборы в Армении финансирует Европа?

На этой неделе делегация Евросоюза в Армении опубликовала заявление о парламентских выборах в Армении, в котором приведен ряд цифр. Например, отмечается, что в сотрудничестве с ООН и Соединенными Штатами, Европейский Союз, согласно заявлению, положительно отреагировал на просьбу Правительства Армении выделить финансовую помощь на реализацию пакета избирательных реформ. «Выделением ЕС до 7 млн. евро финансирования будет пополнен существующий финансовый дефицит, что позволит беспрепятственно осуществить соглашение, достигнутое относительно избирательных реформ. Вместе с финансированием, выделяемым Германией и Соединенным Королевством, европейская поддержка составит 90% общей финансовой поддержки, выделяемой для избирательных процессов», - отмечается в заявлении делегации ЕС в Армении.

За день до этого о поддержке избирательных процессов заявило правительство США. Фактически, ЕС утверждает, что финансовая поддержка США составляет не более 10% от общей суммы. А в основном проект «честных выборов» в Армении будут финансировать европейцы.

Зачем ЕС нужно было на это указывать, сложно сказать. Возможно, между США и Европой происходит негласная конкуренция в регионе Южного Кавказа, в частности, за влияние в Армении. Но не исключается, что США просто покрыли «дефицит» сметы, а заодно повысили «планку ответственности».

Тем не менее, западные и международные структуры, фактически, взяли на себя финансирование новых механизмов контроля на парламентских выборах в Армении. Эти механизмы станут более совершенными – камеры на участках, опубликование списков избирателей и прочее.

При таких механизмах, когда фальсификации становятся сложнее, остается только один «выход» – заранее договориться с потенциальными конкурентами и разделить мандаты. И тогда контроль во время выборов только обеспечит демократическую легитимность заблаговременной договоренности.

В Армении уже началось блоковое объединение. Партии «Просвещенная Армения», «Гражданский договор» и «Республика» уже заявили о намерении сотрудничать. Есть и другие намеки – лидер «Наследия» Раффи Ованнисян заявил, что ждет возвращения Гагика Царукяна, о нем же вспоминают и в Армянском национальном конгрессе, а Грант Багратян говорит, что предложил свою кандидатуру 6 партиям. Словом, понимание того, что малыми силами в парламент не пройти, и нужно заранее составить блоки, приходит. Потому что блокам проще договориться. Но тогда зачем тратить такие деньги на избирательный контроль?

Кто в Армении использует механизмы контроля? Есть ли в Армении демократические оппозиционные силы, которые попытаются путем честных выборов пробиться в парламент? Или они также предпочтут войти в заблаговременное соглашение?

США, ЕС и Великобритания не скрывают своей заинтересованности в предстоящих парламентских выборах. Что они ожидают увидеть в итоге, сложно сказать. Сразу напрашивается, что эти страны хотели бы видеть в армянском парламенте прозападную фракцию. Однако, скорее всего, заинтересованность гораздо шире.

Главной ценностью Армении является суверенитет, и именно его заинтересованные державы хотели бы сохранить, чтобы опираться на Армению как на независимое государство, а не сателлит русско-турецкого договора. И если Запад все еще выделяет средства на поддержание Армении, возможно, там есть надежда, что армяне не поступятся суверенитетом и сумеют его сохранить.