Шагает ли Франция по маршруту США

Ни в США, ни тем более во Франции в действительности не происходит ничего нового, а возникают довольно старые, традиционные идеи и намерения правого консерватизма. Главным феноменом нынешней Франции становится Франсуа Фийон – правый консерватор, голлист, и республиканец, убежденный католик и традиционилист в широком смысле этого понятия. Конечно, жаль, что избиратель не предпочел Н.Саркози, но Франсуа Фийон – более радикальный вариант политики Н.Саркози.

Фийон — второй по продолжительности пребывания в должности (после Жоржа Помпиду в 1962—1968 гг.) из премьер-министров Пятой республики. Он — единственный, кто был премьер-министром Франции на протяжении полного президентского срока. В настоящее время депутат Национального Собрания Франции (избран во втором избирательном округе Парижа 17 июня 2012 г.)

Правые избиратели предпочли незанимавшего право-центристскую позицию, а типичного голлиста, а надежде распрощаться с французским социализмом, который разорил страну, поставил ее перед лицом упадка экономики и продолжил накопление контингента эмигрантов.

Обсудим не самого Ф.Фийона, а альтернативу социализму. Когда-то социалисты и коммунисты собирали на центральных площадях Парижа до полумиллиона человек и более пятой части голосов избирателей. Затем социалисты стали побеждать на выборах президента и парламентских выборах. Но это время ушло.

Экономика Франции трещит по швам, и правительство более чем растеряно и не имеет никаких рекомендаций, как поступать в период разнузданности террористической вакханалии и наплыва эмигрантов. Если при Франсуа Миттерана Франция все еще имела экономические и социальные резервы для противодействия хаосу, то теперь этих резервов уже нет.

Парадоксально, что именно в период кризиса правительство Ф.Олланда предприняло такие дикие, драконовские методы, как применение налогов на богатство и введение сумасшедших ставок для получения высоких прибылей. Еще в 2012 году, когда социалисты отмечали свою победу, было понятно, что ожидает Францию.

Этот период отмечен тем, что Германия стала европейским лидером, не только в экономике, но и в политике. Социалисты, практически, вывели Францию из ряда мировых держав и оставили за ней право называться европейской державой второго разряда.

Н.Саркози, несомненно, не был классическим голлистом, но попытался привести Францию к статусу европейского лидера и несомненного партнера США, причем не только в сфере НАТО, но и в общих глобальных проблемах.

Наряду с экономическим провалом, Франция утратила ту роль, которую имела при Жаке Шираке. Миллионам французов, даже с буржуазной психологией, необходима роль великой Франции, и это могут предложить в современном мире политики голлистского типа. Французское общество претерпело ряд ошибок и теперь находится в поиске величия своей страны, которая временно утрачена.

Во Франции совершенно ясно понимают, что возвращение национального величия возможно при двух обстоятельствах - если вернуть стране лидирующую европейскую роль и реанимировать Европейский союз. Вторая задача – обеспечить относительную автономию Франции в системе атлантизма.

При этом, Франсуа Фийон пытается развернуть роль России в «автономизации» Франции, в усилении ее роли в рамках НАТО. Все это весьма похоже на пропагандистский прием Дональда Трампа, человека, который намерен объединить республиканцев и направить их против России.

У Франсуа Фийона пока нет, и не может быть, более весомого аргумента, кроме преодоления враждебности с Россией. На самом деле «Россия» не имеет никакого особого значения для французской политики, кроме пропагандистского шлейфа. Дело только в предвыборной программе, которая будет длиться несколько месяцев и исчезнет.

Напомним, что аналогичное театральное представление имело место и в политике Германии, когда А.Меркель пыталась выступать в роль адвоката России. Но вскоре, когда американцы полностью встали на сторону Германии в игре Германия – Великобритания, немцы предпочли обернуться против русских, став, безусловно, европейскими лидерами.

Сейчас Германия стала основным партнером Польши и Балтийских государств в противостоянии экспансии России. Такая же роль предстоит и Франции, где даже социалист Ф.Олланд был сторонником партнерских отношений с США в сдерживании русских. Что же говорить о голлистах, в новую эпоху, когда Шарля де Голля давно нет, и перед Францией встала новая задача.

Что же предстоит относительно санкций против России? Данные санкции приводят к минимальным потерям для фермеров в Европе, тем более во Франции, и приводить это в качестве аргумента просто смешно. Как католик и традиционалист Ф.Фийон считает ошибочными цели смещения Башара Асада, так как он защищает христиан на Ближнем Востоке. Но защищать Б. Асада из-за его отношений с Россией - никто во Франции не поймет, и это никому не нужно.

Так, чем же столь дорога Россия для правых консерваторов во Франции, кроме пропагандистских приемов? Таким образом, Д.Трамп настолько напугал европейцев, независимо от партийной принадлежности, что они пытаются продемонстрировать одну из зацепок, с которой может выступить Россия. В Европе все еще не разобрались в предстоящей политике Д.Трампа, хотя и начинают ощущать, что русская тема оказалась только блефом для предвыборной кампании.

Несомненно, такие проблемы, как Украина и Крым, останутся проблемами для Франции, и в еще большей мере, как это имеет место для Германии. Кстати, нужно принять во внимание, что Германия не может оказывать влияния на Францию, которая не может претендовать на важную роль в Европе, не принимая участия в сдерживании России.