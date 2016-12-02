В Армении заговорили о дефолте

Премьер-министр Карен Карапетян призвал как минимум наполовину сократить число Агентств по реализации программ. Из 11 агентств он призвал оставить только 5.

Как говорят в СМИ, Агентства создавались потому, что предоставлявшие кредиты Армении международные структуры не доверяли правительству Армении. Сокращение Агентств может свидетельствовать либо о том, что международных кредитных программ Армения больше не ожидает, либо правительство предлагает работать напрямую с ним.

Так или иначе, профсоюзы сотрудников госструктур уже выразили обеспокоенность в связи с сокращениями. О том, что госаппарат Армении раздут, говорилось неоднократно, но эксперты говорят, что сокращения – не лучший способ реформировать экономику. Есть масса других расходов, которые можно сократить, и сохранить рабочие места хотя бы до тех времен, когда в Армении начнет развиваться экономика.

Сейчас экономика стагнирует – прирост прогнозируется почти на нулевом уровне. Инвестиции сокращаются, и премьер-министр говорит, что в предвыборный период инвестиций ждать не стоит.

А это значит, что новые рабочие места не откроются. Куда же идти сокращенным людям? Пополнить и без того миллионную армию трудовых мигрантов?

Правительство Армении, назначенное в сентябре, провозгласило курс на реформы. Карен Карапетян призывал «перевернуть мир». Однако, судя по первым шагам, в Армении не исключен дефолт.

Армении необходимо обеспечить 7-8%-ый рост ВВП, чтобы избежать возможного дефолта, сказал глава Союза отечественных товаропроизводителей Вазген Сафарян. По его словам ВВП Армении составляет порядка 10 млрд. долларов, а госдолг достигает 5,8 млрд. долларов. «Если и дальше брать кредиты, то Армения может подойти к критическому уровню соотношения госдолга к ВВП, и тем самым войти в число некредитоспособных стран. В этой связи, объем ВВП Армении с каждым годом должен увеличиваться на 7-8% , чтобы республика не оказалась в дефолте»,- сказал он.

Намеренно ли Армению ведут к дефолту? Дефолт – это, грубо говоря, банкротство на государственном уровне, когда государство признает, что не способно выплачивать кредиты. В этом случае кредиторы либо принимают политическое решение о списании долгов, либо государственные активы выносятся на торги.

Как-то в парламенте один из депутатов оправдал наращивание внешнего долга тем, что эти долги «всегда можно списать». Однако, списание долгов не может происходить без политических уступок. Что готова уступить Армения в обмен на списание долгов и избежание дефолта?

Согласно данным Минфина госдолг по итогам 2016 года вырастет на $789 млн., составив $5 867 млн., а в $2017 году составит $6 277 млн. При этом объем прямых иностранных инвестиционных потоков в экономику Армении за январь-сентябрь 2016 года составил около 44,4 млрд. драмов против 80,2 млрд. драмов за тот же период 2015 года. А по итогам первого полугодия 2016 года в Армении был зафиксирован отток капитала, т.е. отрицательная величина чистого потока совокупных иностранных инвестиций в 16,9 млрд. драмов.

Наибольший отток прямых иностранных инвестиций Армении (отрицательная величина) был зафиксирован по России – 55,3 млрд. драмов и по Ливану - 12,7 млрд. драмов. На 1 млрд. (в 2 раза) сократились и частные трансферты из России. При этом наибольший внешний долг приходится на западные структуры – Всемирный банк, МВФ, АБР и ЕБРР, и он продолжает наращиваться.

Получается, что Россия выводит из Армении свои инвестиции, а Армения наращивает долги у западных структур. Буквально на днях Французское агентство развития предоставило Армении бюджетный кредит в 40 млн. евро, который пойдет на выплату зарплат и пенсий. Армения также обратилась в американский фонд «Вызовы тысячелетия».

Кто будет отвечать за дефолт Армении?