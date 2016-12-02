Новая администрация США сформулировала задачу Армении

Накануне по инициативе американской стороны состоялась телефонная беседа Сержа Саркисяна с новым вице-президентом США Майклом Пенсом. Саркисян и Пенс обсудили перспективы армяно-американского сотрудничества и вопросы, связанные с региональными и международными проблемами.

Собеседники отметили, что в период новой администрации США нынешний высокий уровень армяно-американских отношений не только сохранится, но и получит новый импульс – как в политическом, так и экономическом смысле.

В целом, ничего удивительного в том, что новая администрация США пытается наладить контакты с Арменией, нет, учитывая значимость Армении в регионе и то, что с ней связаны как минимум две важнейшие региональные проблемы – армяно-турецкие отношения и Арцахская проблема. Важна роль Армении и в иранском вопросе, по которому новая администрация пока не высказала четкую позицию.

Проблема Армении не менее важна в контексте предстоящей политики США в отношении России. В предвыборный период Дональд Трамп выступал за налаживание отношений с Россией, которая переживала явную эйфорию в связи с избранием Трампа. Но сейчас в Москве звучит все больше вопросов, прежде всего, в связи с намерением Трампа назначить на ключевые должности лиц, сложно умещающихся в предвыборную риторику Трампа. Например, на позиции глав Пентагона, Госдепартамента и ЦРУ Трамп намерен номинировать лиц, пользующихся репутацией «ястребов», не особенно благосклонно относящихся к России и являющихся сторонниками жесткой политики.

А это предполагает новую политику в Южном Кавказе, а значит, Армении. Чем будет отличаться политика Трампа от политики Обамы в регионе?

Видимо, Вашингтон заверил Армению, что не будет существенно менять политику. Об этом после избрания Трампа сразу же заявил посол США Ричард Миллз, а затем прибывшая в в Ереван ассистент вице-госсекретаря Бриджит Бринк. Теперь уже об этом говорит официальное лицо новой администрации, и, судя по всему, американо-армянские отношения не только сохранятся, но и будут развиваться.

На днях правительство США опубликовало заявление в связи с предстоящими в Армении парламентскими выборами. США заявили, что готовы финансировать соглашение власти и оппозиции о контроле за выборами. В то же время, Вашингтон указал на прямую ответственность Сержа Саркисяна по проведению честных и открытых выборов.

Возможно, новая республиканская администрация заверила в своей поддержке намерений демократической администрации по содействию открытым выборам в Армении, повторив мягкое предупреждение о том, какие последствия могут возникнуть для Армении в политическом и экономическом смысле, если власти отступят от принятых обязательств по проведению выборов.