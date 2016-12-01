Преступление в небе Армении

Руководство заявившей об учреждении примерно год назад авиакомпании Армения созвало 1 декабря пресс-конференцию, на которой было заявлено, что на авиарынке Армении царит преступная конкуренция. Акционер компании Тамаз Гаиашвили заявил, что они не боятся конкуренции, но только если она открытая и равная. Между тем, по его словам, конкуренция на армянском рынке неравная и даже преступная.

Он заявил, что в деятельности компании из-за этого возникли препоны, но они не собираются выживать, а хотят разиваться. Акционер компании собирается встретиться с новым правительством.

Кто чинит препоны и чьи интересы обслуживает преступная конкуренция, не сообщается.

Уже вторая армянская компания, не успев развернуться в армянском небе, заявляет о неравной конкуренции и препонах. До этого об этом заявила компания Эйр Армения, которая жаловалась на российские авиакомпании и недобросовестную работу авиационных организаций. В результате возникли финансовые проблемы, из-за которых компания была упразднена.

На армянском авиарынке продолжают доминировать российские компании и рейсы. Два года назад была провозглашена политика Открытого неба, но на армянском рынке появляются только российские игроки.

Не нужно, конечно, создавать препон для российских компаний. Нужны просто равные условия для всех, тем более, что Открытое небо должно было открыть доступ для европейских компаний.

Но этого не произошло. Чуточку снизились цены на билеты в некоторые европейские города, тем не менее, несмотря на большой туристический спрос, из Армении нет рейсов в ключевые европейские города.

Недавно было заявлено об открытии рейса в Брюссель, который будет осуществлять бельгийская Эйрлайнс. Компания Армения также заявляла о европейском направлении.

Армянские воздушные коммуникации нуждаются в диверсификации, это стратегическая задача. Но вместо этого армянские компании заявляют о неравной конкуренции, а это значит, что после первого заявления ситуация не изменилась, хотя после заявления сменили главу Управления гражданской авиации. Причем, в прессе проскользнула информация о том, что прежнего руководителя уволили за вымогание взятки у германской авиакомпании Люфтганза.

Нынешний начальник ГУГА, в ответ на просьбу прокомментировать эти слухи, спросил: «Как вы представляете себе вымогательство у Люфтганзы?» То есть, у других вымогать можно, а у Люфтганзы нет.