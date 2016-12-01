Как Соглашение об Объединенной группировке связано с Карабахом

Два важных события произошло в последний день осени 2016 года. Эти события могут свидетельствовать о курсе, который Армения, вернее, ее политический класс, избрал для страны и нации.

Первое событие - в Москве было подписано соглашение об Объединенной армяно-российской военной группировке. Граждан Армении не сочли нужным проинформировать о том, что написано в соглашении и как изменятся функции российской военной базы в Армении, какое армянское подразделение войдет в группировку, кто будет командовать ею во время военных действий. Информация получается непроверненная, фрагментарная, ее словно специально выдают аморфно, чтобы невозможно было составить общее представление.

Интересно, что буквально за несколько дней до подписания соглашения Владимир Путин издал указ о засекречивании по необходимости информации о военном сотрудничестве России. Возможно, кому-то не хочется, чтобы о военной группировке появились подробности. Но если эта группировка отвечает национальным интересам России и Армении, то от кого скрывают детали? А может, в соглашении есть положения, которые явно противоречат интересам Армении, и его текст не оглашается, чтобы не вызвать ненужных потрясений?

Это межгосударственное соглашение, оно будет определять основной кластер отношений в регионе, и МИД Армении стоило бы выразить свою оценку. Было ли Соглашение инициативой Армении, которая сочла, что таким образом укрепит систему безопасности и предотвратит вероятную агрессию? Или это была инициатива России, которая не скрывает, что считает регион «зоной своего влияния», а Армению – «форпостом»?

Соглашение не удостоилось большого общественного внимания, словно все его ждали в контексте «русификации» Армении – после вступления Армении в ЕАЭС, заключения кабального энергетического договора, суда по делу Пермякова и назначения в правительство людей, хорошо говорящих по-русски.

Второе важное событие – комментарий пресс-секретаря президента Армении Владимира Акопяна о «возвращении 7 районов». Комментарий прозвучал на фоне сообщений о переходе инициативы в карабахском урегулировании к Франции и о вероятной встрече в начале декабря в Гамбурге министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

В регион едет новый французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, который, как говорят, везет новые предложения от президента Олланда. Вчера министр Франции по евроинтеграции Арлем Дезир принял представителей армянской общины Франции, и, как говорят, речь шла о «хороших» предложениях Олланда.

Что это за предложения, не известно, но на этом фоне комментарий пресс-секретаря президента Армении прозвучал как своеобразный ответ. Фактически, Владимир Акопян подтвердил, что Армения готова «вернуть» «считающиеся зоной безопасности прилегающие районы», но при условии неанклавного существования Арцаха и определения его статуса.

Акопян заявил, что после Апрельской войны нынешний статус этих территорий кажется Армении оправданным, но не стал настаивать на признании статус-кво.

Французский эксперт Кайц Минасян считает, что инициатива Франции не будет иметь успеха, и если даже ее примет Армения, откажется Азербайджан. Но Олланд обретет поддержку армянской общины.

Скорее всего, так оно и будет, и инициатива вернется к России, возможно, окончательно. Американский эксперт, сотрудник Совета по внешней политике США Стефан Бланк считает, что Россия вокруг себя успешно создает «зонтик», как противовоздушный, так и наземный, и Армения становится частью этого зонтика. Он считает, что Россия, достроив свой «эллипс», сможет по-своему урегулировать карабахский конфликт.

В этом смысле Соглашение об Объединенных войсках – часть выстраивания российского «эллипса», и, после «отклонения» французского плана, Россия получит больше возможностей продвигать решение карабахского конфликта по своему рецепту.