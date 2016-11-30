Пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян, который не отличается словоохотливостью, неожиданно ответил на вопросы радио Азатутюн касательно намерения властей Армении сдать Азербайджану какие-то районы в Карабахе.

В своем интервью он применил терминологию, которая не оставляет сомнений в том, что власти Армении воспринимают районы вокруг бывшей НКАО как «зону безопасности», подлежащую «возврату», если определится статус «Нагорного Карабаха».

То, что Армения согласилась обсуждать предложения посредников, предполагающие территориальные уступки, давно уже не новость – Серж Саркисян признал, что в 2011 году готов был подписать соглашение в Казани, но Алиев выдвинул новые условия.

Однако после Апрельской войны казалось, что ситуация изменилась, и вопрос о «возврате», а точнее – сдаче территорий снят. В словах Владимира Акопяна есть намек на это – он говорит, что после Апрельской войны «нынешний статус являющихся зоной безопасности смежных территорий более чем оправдан, учитывая угрожающую народу Нагорного Карабаха непосредственную опасность».

До апреля количество районов, о сдаче которых неофициально говорили на разных уровнях, варьировалось от 7, 5, 3 до 1 района. Недавно турецкие чиновники признали, что предлагали Армении сдать 1 район в обмен на открытие армяно-турецкой границы.

Теперь пресс-секретарь президента не отрицает, что речь идет о 7 районах и всего лишь о « пространной и непрерывной связи» между Арменией и Карабахом. Правда, он все время ссылается на то, что прежде должен быть определен статус Карабаха, но сам факт того, что Армения продолжает рассматривать сдачу территорий как вероятный шаг, говорит о капитулянтстве и ущербности армянской политики.

После Апрельской войны Армения не отказалась от так называемых мадридских принципов, предполагающих территориальные уступки. Армения чуточку ужесточила позицию, заявив, что если раньше готова была на «отложенный статус» для Карабаха, то теперь требует четко определенного статуса. И все. Остальное – по плану. В том числе, территории.

Гипотетически можно рассмотреть разные варианты – например, Алиев решается и признает Карабах в рамках НКАО (4,3 тыс. кв. км). Готова ли армянская сторона сдать Азербайджану остальную часть Карабаха – 7,8 тыс. кв. км?

Есть масса других вопросов и гипотез, но, видимо, нынешняя политика Армении строится на убеждении, что Алиев не рискнет признать независимость Карабаха, а значит, никаких территориальных уступок не будет.

Кроме того, изменилось отношение Запада – в январе этого года в Конгресс США поступило предложение установить на армяно-азербайджанской границе оборудование для мониторинга и укрепления режима перемирия. Это предложение поддержала Армения, но Азербайджан выступил категорически против. Сейчас азербайджанские чиновники делают все, чтобы вернуть урегулирование в логику «казанского процесса». Они используют для этого как собственные ресурсы, так и страны-союзники, прежде всего, Россию, которая не прочь шантажировать Армению.

Азербайджанские чиновники один за другим пишут статьи и делают заявления, пытаясь актуализировать тему урегулирования и не дать статусу-кво стать реальностью. Видимо, действия Азербайджана не проходят даром – в Армении вновь заговорили о «возврате территорий» и «зоне безопасности». Причем, на уровне пресс-секретаря президента.