Армения наконец стала противодействовать антиармянской политике Пакистана

Арут Сасунян Учредитель и редактор газеты «Калифорния курьер» www.TheCaliforniaCourier.com С удовольствием узнал о том, что Республика Армения, наконец, решила противодействовать проазербайджанской, протурецкой и антиармянской политике Пакистана. На прошлой неделе радио «Азатутюн» сообщило, что Армения наложила вето на просьбу Пакистана получить статус наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в ответ на антиарцахскую политику Пакистана. Армения обусловила это тем, что «Пакистан отказался не только устанавливать дипломатические отношения с Арменией, но и признавать Армению как независимое государство», как сообщает радио «Азатутюн». Действительно, Пакистан принадлежит к небольшому числу стран в мире, которые так и не признали Армению спустя 25 лет после провозглашения независимости. Этот небольшой фрагмент приятно удивляет и указывает на то, что власти Армении могут время от времени демонстрировать свою решимость. Подобный шаг может сослужить острасткой для других стран, демонстрируя, что Армения желает и может отстаивать свои интересы, а при необходимости – препятствовать интересам своих противников. Антиармянская позиция Пакистана возникла еще до провозглашения независимости Армении. В моей памяти еще свежи выступления Пакистана в ООН в 1970-80 гг., во время заседаний Комиссии по правам человека в Женеве (Швейцария) - в защиту политики Турции по отрицанию Геноцида армян. После провозглашения независимости Армении в 1991 году Пакистан продолжал враждебную политику в отношении Армении и Арцаха, жестко отстаивая интересы Турции и Азербайджана. В годы Арцахской войны Пакистан нанимал моджахедов в Афганистане и Пакистане, которые отправлялись на войну с армянами. С тех пор главы Азербайджана и Пакистана совершили многочисленные взаимные визиты, укреплявшие экономические и политические отношения. Например, министр обороны Пакистана Сайед Атхар Али во время визита в Баку в 2010 году обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «укрепление сотрудничества в сфере обороны и военной промышленности», как сообщает азербайджанское агентство АПА. В ответ президент Алиев поблагодарил Пакистан за поддержку в Генассамблее ООН резолюции «О ситуации на оккупированных территориях Азербайджана» и непризнание Армении, «совершившей агрессию в отношении Азербайджана». В ходе визита в Баку в 2015 году президент Пакистана Мамнун Хуссейн заявил: «Мы всегда поддерживали справедливую позицию Азербайджана по Нагорно-Карабахскому конфликту. Пакистан не признает Армению как государство». Он также заявил, что Сенат Пакистана признал убийства азербайджанцев в Ходжалу во время Арцахской войны как геноцид. 5 апреля 2016 года, в то время, как Азербайджан совершал варварское нападение на мирное население Арцаха, МИД Пакистана выдвинул ложное обвинение Армении в «нарушении перемирия путем массированных артобстрелов». Во время визита в Исламабад в том же месяце министр военной промышленности Азербайджана Явер Джамалов сказал премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу, что Баку заинтересован в приобретении военной техники в Пакистане. 27 сентября 2016 года во время встречи в Баку состоялись обсуждения на эту тему между министром обороны Пакистана Рана Танвиром и президентом Ильхамом Алиевым. 14 октября 2016 года во время визита в Азербайджан премьер Пакистана Наваз Шариф заявил о намерении своей страны провести совместные с азербайджанской армией учения. Наваз также призвал «вернуть оккупированные территории, вывести армянские войска и вернуть беженцев и перемещенных лиц». В ответ Алиев выразил поддержку своей страны позиции Пакистана по штатам Джамму и Кашмир, вопреки позиции Индии. Спустя месяц, когда вице-премьер Азербайджана Якуб Эюбов посетил Пакистан, президент Мамнун Хуссейн напомнил ему, что Пакистан стал третьей после Турции и Румынии страной, признавшей Азербайджан. Президент Хуссейн также выразил признательность за поддержку позиции Пакистана в споре с Индией по штатам Джамму и Кашмир, и обещал и впредь поддерживать требования Азербайджана по Нагорному Карабаху (Арцаху). Дабы не отставать от Азербайджана, президент Турции Эрдоган 17 ноября 2016 года посетил Пакистан, где премьер этой страны приветствовал его визит как возвращение «во второй дом». В ответ Эрдоган заявил: «Весь мир должен следовать примеру Пакистана». Республика Армения и Диаспоры должны продолжить противодействие Пакистану и антиармянски настроенным государствам, с целью пресечь их шаги, которые могут идти вразрез с интересами Армении. Представляем ниже несколько предложений: - Армения должна голосовать против по всем вопросам в ООН, касающимся интересов Пакистана - Армения должна блокировать усилия Пакистана по установлению связей с Евразийским союзом - Армения должна поддержать позицию Индии в ее споре с Пакистаном по поводу штатов Джамму и Кашмир - Американские армяне должны призвать Конгресс США созвать слушания по поводу грубых нарушений прав человека в Пакистане.
Армения наконец стала противодействовать антиармянской политике Пакистана
- Комментарии - 30 Ноября 2016, 14:39