Последнее предупреждение властям Армении

К заявлению правительства США по Армении присоединились ЕС, Германия и Великобритания, которые намерены предоставить Армении финансовую поддержку для обеспечения контроля на парламентских выборах 2017 года.

Однако, правительство США заявляет, что одних только механизмов контроля недостаточно для обеспечения свободного волеизъявления народа, нужна также политическая воля. В заявлении есть ссылка на слова Сержа Саркисяна о том, что «завтрашний день Армении обусловлен предстоящими выборами». Таким образом, США «ловят на слове» Сержа Саркисяна.

Фактически, именно Запад изъявил готовность поддержать выборы 2017 года, в том числе, ведущие державы мира – США, Германия, Великобритания, а также Евросоюз. Это чрезвычайно высокая «планка», которая похожа на последний шанс для власти. О «последнем шансе» сейчас говорится много, и это естественно – Армения оказалась на разломе, за которым – несуществование суверенного и жизнеспособного государства.

На Западе и в ведущих странах, конечно, не питают иллюзий по поводу суверенности Армении и общества. Есть четкое представление о нравах и качествах, мотивации власти и политической системы. Тем более, о заявлениях и обещаниях Сержа Саркисяна.

Но Запад привык идти до последнего, исчерпать последний ресурс, но не оставить «брешей». Не зря в заявлении правительства США есть ссылка на политическую волю. Ни один механизм не в силах действовать без воли. И это говорит о том, что власти Армении поставлены под жесткую ответственность.

Армения занимает важнейшее место в глобальной системе безопасности и геополитических планах, но власти Армении не проявляют адекватности и порой превращаются в препятствия на пути этих планов. В этом смысле сложилась опасная ситуация. Какой будет развязка, сложно сказать, но надо сказать, что она будет болезненной из-за неадекватности власти.

Причем, речь идет не о наказании Армении, которое, как это ни странно, могло бы стать меньшим из зол. Речь идет об игнорировании интересов Армении и армян, следствия чего могут быть катастрофическими.

Подобное участие Запада в предстоящих выборах уже есть жесткая оценка властей Армении, которая свидетельствует о том, что властям не доверяют выбор.

В Армении, конечно, проводятся выборы, но на сей раз Запад решил заранее пресечь все поствыборные «оправдания», оставив власти наедине с политической волей.

Завтрашний день Армении будет зависеть от выборов, предупреждают Армению.