Будущее Армении определят не выборы

Влиятельная Foreign policy опубликовала статью, в которой говорится, что драма применения мягкой и жесткой силы переходит в Армению. Foreign policy сообщает, что пока США и ЕС пытаются финансировать демократические выборы в Армении, применяя мягкую силу, министр обороны Армении в Москве намерен заключить соглашение об Объединенных армяно-российских войсках. Foreign policy намекает, что мягкая сила и финансы США не превратят Армению в прозападную страну. Тогда как жесткая сила России превратит Армению в инструментарий ее политики.

В то же время, Стивен Бланк, известный американский эксперт и сотрудник Совета по внешней политике США, опубликовал статью в cacianalyst.org, развернув тему политики России в Южном Кавказе и вероятных шагов США в этом направлении.

В частности, Стивен Бланк пишет, что Россия создает большой противовоздушный зонтик, который позволит ей контролировать не только приграничные ей регионы, но и те страны, где Запад доминировал до сих пор. Эксперт говорит, что размещение Искандеров и других ракет в Калининграде, на Курильских островах и в Армении, создало вокруг России мощный зонтик, который может быть дополнен базой в Сирии.

Стивен Бланк считает, что этот зонтик России может быть использован для того, чтобы нивелировать суверенитет независимых стран. Он говорит, что наличие этого зонтика и Искандеры в Армении лишают смысла прозападную ориентацию Азербайджана и Грузии. Теперь даже вступление Грузии в НАТО не может изменить ситуацию, говорит Бланк, предполагая, что и Грузия, и Азербайджан вынуждены будут вступить в Евразийский союз и систему безопасности России. Кроме того, тогда Россия сможет по-своему урегулировать Карабахский конфликт.

Примечательно, что именно сегодня в российской Независимой газете вышла статья, в которой делается предположение о вероятном участии сил Армении и Азербайджана в составе российского контингента в Сирии. Автор говорит о переломе в Сирии и о том, что Россия пытается привлечь страны СНГ к «миротворческой миссии». При этом он напоминает, что сегодня в Москве состоится заседание Совета министров обороны СНГ.

Армянский политолог Игорь Мурадян, который многие годы пытется смоделировать политику мировых держав в Южном Кавказе, а также политику Армении, пишет, что усиление России в Армении, по мнению некоторых американских экспертов, может быть согласовано с США. Он думает, что США могут использовать усиление России в Южном Кавказе как заслон на пути экспансии Турции.

Внешняя политика станет определяющим фактором для будущего Армении и для сохранения ее суверенитета. Не предстоящие выборы, не экономическая политика, а именно способность Армении глубоко анализировать мировые геополитические тренды и не садиться на тонущий корабль.