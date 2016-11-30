Foreign policy: Армения буквально объединяется с Россией

Драму между мягкой и жесткой силой собираются сыграть на сцене Армении, пишет влиятельная Foreign policy.

Посольство США в Армении объявило на этой неделе, что Соединенные Штаты, наряду с Европейским союзом и правительствами Соединенного Королевства и Германии, будут оказывать финансовую поддержку на предстоящих выборах в Армении. Новые механизмы призваны уменьшить фальсификации выборов. Согласно сообщению, размещенном в понедельник на страничке посольства США в Facebook , Соединенные Штаты были первой страной , которая признала независимость Армении от Советского Союза в 1991 году. Подчеркивается прочность отношений между двумя странами и то, что Вашингтон по-прежнему " стремится быть частью продолжающегося демократического развития Армении, помогая ей стать независимой, безопасной и процветающей страной, которую заслуживает ее народ".

Является ли это признаком того, что Армения укрепляет связи с Соединенными Штатами и Западной Европой, задается вопросом газета.

Не совсем. Министр обороны Армении Виген Саркисян в настоящее время в Москве, где он и министр обороны России Сергей Шойгу должны подписать обновленное соглашение об объединенной военной группировке. В соответствии с этим соглашением, как пишет газета, Россия будет иметь возможность на законных основаниях использовать свои вооруженные силы , чтобы якобы защитить Армению.

То, что Россия укрепляет связи с Арменией, расстраивает некоторых в Азербайджане, пишет газета. Некоторые законодатели этой страны требуют пересмотра стратегических отношений своей страны с Россией.

Однако, маловероятно, что Армения оставит Россию и бросится в избирательные объятия Америки, но еще менее вероятно , что Азербайджан отвернется от России и вернется к истинной демократии, пишет газета.

http://foreignpolicy.com/2016/11/29/armenia-is-literally-joining-forces-with-russia/