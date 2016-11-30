Договоренности России и США по поводу сдерживания Турции

США и НАТО весьма деликатно относятся к решению проблем безопасности в Восточном Средиземноморье, подразумевая, что один из центров развертывания конфликтов формируется в этом регионе, где уже имели место крупные военные конфликты.

До определенного времени главными проблемами в этом регионе были турецко-греческие отношения и процессы в Ливане, а также Израильско-Арабский конфликт, к которым Западное сообщество успело адаптироваться.

Возникновение хронической нестабильности в Ливии, Египте и Сирии привело к новым представлениям о задачах оперативного планирования НАТО и военном присутствии в этом регионе. Вместе с тем, выясняется, что соучастие Турции может привести к крайне отрицательной реакции арабских государств, в особенности, Египта, Сирии и Ливана.

Франция и Великобритания, выступившие в альянс в Ливии, уже в этой ситуации всячески препятствовали какому-либо участию Турции в операции. Израиль надеялся на повышение своей роли в регионе с точки зрения НАТО и США, но этого также не произошло.

США и ведущие европейские государства приняли решение усилить свое военное присутствие в Восточном Средиземноморье без активного участия Турции. Это не может вызвать формального раздражения Турции, так как она сама постоянно настаивает на усилении военного присутствия НАТО в данном регионе.

Становится понятной одна, хотя и второстепенная задача, которую решает НАТО в Восточном Средиземноморье - изоляция Турции в этом региональном направлении. Данные решения принимались при учете мнения Египта, который заявил вою позицию по данному вопросу. Аналогичную позицию заняли Ирак, Ливия, Ливан и Иордания.

Непонятной остается реакция Греции, но, скорее всего, Греция как член НАТО подразумевает, что усиление роли Турции в данном регионе приведет к нарушению баланса сил и обусловит усилия греков по установлению самостоятельных отношений с Израилем по вопросам обороны и безопасности.

В среде политических аналитиков в США и в Европе затрудняются рационально объяснить мотивы поведения Турции в отношении НАТО. Претензии Турции к НАТО, включая «шантаж» европейских стран по поводу провала «европейского проекта» Турции, то есть, приема ее в Европейский Союз, вполне понятны. Но Турция избрала совершенно неоправданный путь в выдвижении требований к НАТО.

Она успела убедиться, что шантажировать НАТО весьма трудно и бессмысленно, а также то, что нет каких-либо шансов добиться выполнения конкретных требований. Тем не менее, Турция успешно подорвала решения Чикагского саммита по созданию Европейской системы безопасности на базе НАТО, коррекции резолюции по региональным конфликтам, решение вопроса об ассоциированном членстве Израиля в НАТО.

Однако, основные проблемы между Турцией и НАТО сводятся к региональной политике, то есть, отказу альянса поддержать ее в проведении политики на Ближнем Востоке и в других регионах. События в Сирии в достаточной мере продемонстрировали тщетность давления на НАТО и США со стороны Турции и отсутствие принципиальной заинтересованности совершенно всех государств-членов НАТО в поддержке Турции.

Американские эксперты всячески остерегаются назвать отношения между Турцией и НАТО кризисными, но наиболее влиятельные из экспертов готовы согласиться с этим. Данные эксперты предпочитают называть эти отношения предкризисными, или имеющими тенденцию к скатыванию к кризисным.

Но не в формулировках в данном случае дело, а в том, что в НАТО нет более-менее общепризнанных решений по поводу того, каким образом предстоит принимать решения по проблемам, связанным с Турцией. Проблема отношений Турции и НАТО «зависла», и все еще не разработаны ни рекомендации, ни предложения по данному вопросу.

Нужно сказать, что ведущие европейские государства-члены НАТО, в целом, солидарны с США по данному вопросу, имея в виду, что предстоит длительная дискуссия с Турцией по многим вопросам, прежде всего, касающимся ее национальной безопасности и региональных проблем. НАТО и США категорически возражают против усиления влияния Турции в регионах.

При этом с Западным сообществом вполне солидарны страны Ближнего Востока и других регионов, соседних с Турцией. Турция надеется, что Запад рано или поздно будет заинтересован в придании ей особой роли в регионах, так как США и Европа демонстрируют «усталость» от внешней политики. Но как бы ни «устало» Западное сообщество, оно не может согласиться с усилением влияния Турции в региональной политике.

В связи с этим возникает версия, что США и НАТО могут быть заинтересованы в противодействии Турции в направлении Черного моря и Южного Кавказа со стороны России. Это позволяет допустить, что нахождение российских войск в Южном Кавказе, прежде всего, в Армении, приемлем для Запада.

Данный вопрос неоднократно ставился перед американскими аналитиками, они категорически отвергали такую возможность, но, вместе с тем, весьма охотно и предметно рассуждали на эту тему, приходя к выводу, что место этой логике может быть.

В основе данной версии лежит гипотеза о том, что основой внешнеполитической стратегии США является поддержание балансов сил в различных регионах. В связи с этим, противодействие между Турцией и Россией весьма может рассматриваться в стратегии США, с чем могут быть солидарны ведущие государства Европы, партнеры США по НАТО.

В этом случае можно принять версию о непосредственной или опосредованной договоренности США и России по проблеме сотрудничества Армении с НАТО и Европейским Союзом. Вместе с тем, интеграция Армении с НАТО и Европейским Союзом может способствовать усилению влияния Западного сообщества в Южном Кавказе, и тем самым приведет к соблюдению баланса сил в Южном Кавказе, при усилении «дирижерской» роли США в регионе.

Поэтому заинтересованность США в подрыве процесса интеграции Армении в НАТО и Европейский Союз не вызывает сомнений. Возможна другая версия, не связанная с Турцией, то есть, договоренности США с Россией в формате «обмена» позиций России в Южном Кавказе на развертывание средств противоракетной обороны США в ряде стран. Но этот вопрос остается невыясненным.