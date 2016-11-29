Армения обещала Сирии поддержку в обмен на признание геноцида?

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 29 ноября принял депутатов Народного Собрания Сирийской Арабской Республики (САР) Омара аль-Араби и Алана Бакери.

Э.Шармазанов заверил, что армянские парламентарии готовы поднять свой голос в пользу мирного урегулирования сирийской проблемы на различных международных площадках. В ответ Омар аль-Араби и Алан Бакери отметили, что в соответствующих комиссиях парламента Сирии проходят обсуждения вопроса признания Геноцида армян, говорится в официальном сообщении.

Сирийская проблема, как утверждают некоторые западные СМИ, может быть урегулирована до инаугурации Дональда Трампа – администрацией Обамы. Источники отмечают, что госсекретарь Джон Керри пытается достичь согласия Сергея Лаврова и довести дело до подписания. И изменение ситуации в Восточном Алеппо многие аналитики относят к наличию договоренности между США и Россией. Однако, каждая сторона пытается решить вопрос в свою пользу.

Главный вопрос – удастся ли сохранить целостность Сирии? Россия настаивает на этом. В США все больше говорят о неизбежности федерализации страны.

Приезд в Армению сирийских парламентариев может быть частью политического лоббирования Сирии и России. Сирия пытается получить голоса дружественных стран в пользу сохранения целостности.

В ответ Дамаск готов даже признать геноцид армян. Сирия вполне может это сделать при нынешних недобрых отношениях с Турцией, которая, фактически, совершила интервенцию в Сирию. И если Египет, как говорят, также рассмотрит вопрос геноцида армян, то, возможно, два арабских государства войдут в число стран, признавших геноцид армян.

Что это даст Армении, сложно сказать. Однако, Армении вряд ли следует ради этого «отдавать» свой голос в международных инстанциях кому-то другому. Признание геноцида крайне важно, но только при условии, что Армения будет вести суверенную политику.

А если политика Армении будет направляться из Москвы, то признание геноцида не приведет к правовым последствиям. После признания в 2015 году Европарламентом, Папой Римским и многими другими институтами и странами геноцида, Армения так и не предъявила правовых претензий Турции, а только провозгласила себя лидером мирового движения против геноцидов. Только и всего.