США поймали Сержа Саркисяна на слове

Правительство США накануне распространило заявление о консолидации в Армении по поводу Избирательного кодекса, заявив, что присоединяется к усилиям ЕС, Германии и Великобритании и изъявляет готовность поддержать имплементацию соглашения, в частности, оказать финансовую и техническую помощь по контролю за выборами.

«Взяв за основу гарантии, прозвучавшие в речи президента Саркисяна в декабре 2015 года, мы со всей серьезностью восприняли намерение правительства РА о проведении парламентских выборов 2017 года «в атмосфере большего доверия, чтобы итоги выборов не вызывали сомнений как среди партий, так и граждан», говорится в сообщении посольства США в Армении.

Примечательно, что сообщение появилось после съезда РПА. Внушила ли речь Сержа Саркисяна на съезде надежду Вашингтону или, наоборот, обеспокоила?

Понятно, что дело не финансовой поддержке, а в политической значимости заявления. Речь Сержа Саркисяна на съезде РПА оставила противоречивое впечатление. С одной стороны, Серж Саркисян продолжил риторику о политических и экономических реформах, с другой дал гарантии нынешнему республиканскому большинству, призвав «спешить медленно».

Вашингтон поймал Сержа Саркисяна на слове. «Мы присоединяемся к этим усилиям, но понимаем, что внедрение одного только избирательного механизма не может положить конец подтасовкам. Это вопрос политической воли. Основная ноша ляжет на правительство и составляющие его часть структуры – ЦИК, судебные и правоохранительные органы, чтобы к выборам было проявлено иное отношение, чтобы было обеспечено право граждан Армении на свободное волеизъявление и гарантирована беспрепятственная работа местных и международных наблюдателей и СМИ», говорится в заявлении.

Таким образом, США, с одной стороны, приветствуют соглашение по ИК, с другой стороны намекают властям Армении, чтобы они не питали иллюзий насчет того, что могут закрыть глаза международному сообществу соглашением по ИК.

Кроме того, говоря о политической воле власти и ответственности, Штаты указывают на роль гражданского общества и политической оппозиции.

США напоминают, что первыми признали 25 лет назад независимость Армении и все эти годы относились к Армении как дружественной стране и партнеру, способствуя укреплению суверенитета и развитию. И свободные выборы – необходимое условие для обеспечения суверенности Армении, говорят США. То есть, США устанавливают цену за выборы – независимость.

Суверенитет Армении является ключом к переформатированию не только страны, но и региона в целом, к очищению Южного Кавказа от советских руин и превращению в составляющую современной мировой системы безопасности, частью которой и бенефициаром будет Армения.

Но сейчас Армения живет с повесткой, которая не имеет ничего общего с этой задачей. И вопрос состоит в том, станет ли суверенитет Армении локомотивом предвыборной кампании, движущей силой.