Что задумал Путин: Виген Саркисян едет подписывать

27-30 ноября министр обороны Армении Виген Саркисян побывает в Москве, где намерен подписать соглашение об Объединенной армяно-российской группировке, которое предполагает расширение и определенные изменения функций уже существующей группировки.

Власти Армении в ответ на озабоченность общества по поводу этого соглашения традиционного парируют, заявляя, что соглашение никоим образом не ограничивает суверенитет Армении и самостоятельность при принятии решений.

В то же время, сведения о соглашении и его наличие в целом вызывают ряд вопросов, особенно, на фоне поведения России во время Апрельской войны, которое вызвало подозрения, что Россия – военно-политический союзник не Армении, а Азербайджана.

То, что в соглашении к командованию Объединенной группировкой во время войны будет привлечена и российская сторона, понятно – российская база в Армении не может вступить в военные действия исключительно под руководством армянских сил. Но не понятно, как должна будет поступать Армения, если возникнет столкновение интересов РФ и Армении, и Россия будет не заинтересована в шагах, выгодных Армении.

Судя по логике армяно-российских отношений последних лет, военные интересы Армении и России, мягко говоря, редко совпадают. Так что – Россия откажется от принятых в отношении Армении обязательств? Или, что еще хуже, Россия получит право диктовать и препятствовать суверенным действиям Армении?

Если Москва может сейчас вынудить Армению подписать подобное соглашение, то завтра Москва сможет влиять и на решения Армении.

С другой стороны, возникает логичный вопрос – зачем Москве новое соглашение? То, что это инициатива Москвы, подтвердил Серж Саркисян, который в последнем своем интервью заявил, что Ереван обсуждает предложения. Министр обороны Виген Саркисян в интервью «Известиям» говорит, что «основной задачей ОГВ является своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и России и его отражение во взаимодействии ВС Армении и России, а также с другими войсками, воинскими формированиями и органами».

Вряд ли Россия ожидает агрессии в отношении своей территории, предполагая, что в этом случае позовет на помощь Армению. Пытается ли Россия с помощью нового соглашения предотвратить агрессию против Армении? А что, без этого у России нет рычагов пресечения этой агрессии? Что изменит соглашение?

Если соглашение подписывается, исходя из задачи укрепления безопасности Армении, то почему с подобной инициативой выступает Россия, а не Ереван?

После Апрельской войны Россия потеряла в Армении имидж «спасителя». Дело дошло до того, что Серж Саркисян признал - армянское общество ожидало более деятельного участия Москвы в апреле, «но мечтать не вредно». Тогда зачем Еревану подписывать соглашение?

Судя по всему, Объединенная группировка призвана не дать распасться нынешней системе безопасности на Южном Кавказе, российской по сути. В какой мере это скажется на уровне безопасности Армении? Гипотетически может сказаться, но на практике – вряд ли. В стратегическом плане политика России продолжает идти в унисон с интересами Турции и Азербайджана, что несет в себе риски для Армении.

В этом смысле важно понять, как будет воспринято соглашение об Объединенной группировке в евроатлантических центрах, которые рассматривают армянскую армию как звено и партнера в новой системе региональной безопасности.