Армении больше не дадут в долг?

Выстраивание внутренних возможностей и экономического потенциала имеет свою цену - мы нарастили внешний долг, заявил на съезде РПА председатель партии Серж Саркисян. Он сказал, что внешние неблагоприятные вызовы Армении удалось одолеть за счет внутренних возможностей. Внешний долг способствовал тому, чтобы экономика могла устоять под напором внешне-финансовой неблагоприятной конъюнктуры, долг был инвестирован в такие перспективные проекты, как автомагистраль Север-Юг и безопасность. Но политика упования на помощь извне и кредиты завершилась, заявил Серж Саркисян.

Буквально за день до съезда РПА состоялось заседание правительства Армении, на котором были утверждены сразу несколько кредитно-траншевых договора, в общем зачете примерно на 100 млн. долларов. И это, судя по всему, не последняя ссуда Армении.

Внешний долг в этом году достиг 60% ВВП. В ответ на выражение озабоченности по этому поводу власти, как правило, приводят в пример другие страны – Японию, США, у которых внешний долг превышает ВВП. Однако, экономисты знают, насколько несерьезно сравнивать Армению с этими странами по кредитоспособности.

Кроме того, вопрос о том, куда уходит долг, становится все более актуальным. Армянские эксперты не без основания утверждают, что Армения вкладывает эти средства не в создание добавочной стоимости, а в поддержание социальной стабильности, а значит, режима. Если эти деньги не приносят в казну дополнительных денег, то как Армения будет отдавать долг?

В 2018 году наступит пиковый период по обслуживанию долга. По нынешним подсчетам, в 2018 году на оплату долга нам придется отдавать около пятой части бюджета. А это значит, что без повышения налогов не удастся обойтись. Или придется брать новые долги, чтобы реконструировать старые.

Заявления Сержа Саркисян на съезде РПА о том, что внешний долг был необходим для создания внутренних ресурсов и безопасности, звучат неубедительно. Особенно, на фоне мнений экспертов о неэффективности экономической политики и высоком уровне коррупции. Фактически, внешний долг нужен для оплаты коррупции и неэффективного государственного правления.

Но в заявлении Сержа Саркисяна есть примечательная фраза – он сказал, что политика упования на помощь извне и кредиты завершилась. Значит ли это, что Армении отказывают в предоставлении внешнего долга? Экономическая кредитоспособность Армении вряд ли обнадеживала внешних доноров и инвесторов. Долги Армении были, скорее, «политические» - Еревану помогали выживать в трудном соседстве и не терять суверенитет. Потому что суверенная Армения входит в региональные планы основных мировых держав.

Армении откажут в долге, если политическая кредитспособность окажется под сомнением, иначе говоря, если суверенитет Армении станет не абсолютной ценностью.

Дошли ли мы до этой точки и почему Серж Саркисян сказал, что политика упования кредиты и помощь завершилась?