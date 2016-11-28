Что собирается делать Дональд Трамп

Будучи в США, мне приходилось слышать от маститых республиканцев, которые ни столько оставались преданными Республиканской партии, сколько питали ненависть к Демократам, следующее: «Не нужно искушаться популярностью Х.Клинтон и массовым психозом республиканцев». Когда Д.Трамп одержит победу, и незадолго до этого выяснится, какая команда за ним стоит и на кого он опирается, вы увидите, сколь ничтожны республиканцы-ренегаты и всевозможные демократы в сравнении с экспертами и функционерами из команды Д.Трампа.

Но наиболее важным станет то, кого способен Д.Трамп привести в свою администрацию. Многие из этих военных, политиков, финансистов и экспертов предпочитали оставаться в тени, и лишь на волне «белого, провинциального национализма», что называется, покинули свои логова. Большинство из них нам приходилось видеть и беседовать с ними в различное время, и вполне понятны были их намерения и цели.

Несколько сот испытанных республиканцев предпочли встать на сторону демократки Х.Клинтон, что означало исключительно личные мотивы и ставку на интервеционизм, то есть международную политику, которая проводилась с крайним опозданием каждый раз, когда Америка проигрывала очередной регион. Не хотелось дожидаться 4 или 8 лет, не хотелось оставаться в состоянии выжидания, когда Демократы предлагали довольно активную внешнюю политику.

Республиканцы-консерваторы всегда, будучи радикалами в смысле американской традиции, предлагали не просто активность во внешней политике, а возвращение великой внешней политики, то есть, наращивание принципов глобализма, блокировав экономические и политические возможности ведущих конкурентов, которые процветали за счет американского рынка и американских технологий, в том числе в оборонной сфере.

В политике США имеется весьма тонкая иллюзия, называемая интервеционизмом. Внешняя политика Б.Обамы и «классических» демократов стала отступлением США на многих направлениях. Много говорилось о необходимости развития НАТО, но на самом деле ни один из 4 саммитов НАТО так и не явился ключевым и не стал решающим в развитии атлантической обороны. Практически, Б.Обама не особо старался принудить своих партнеров к дополнительным военным расходам, но в политике США ничего другое не могло столь сильным образом ударить по престижу страну и преданности союзников, как ограничение военных расходов и главное – сокращение материальной базы вооруженных сил.

Так называемый изоляционизм в политике США воспринимался в мире совершенно иным образом, нежели утверждали нынешние истинные республиканцы. Под изоляционизмом понималось чуть ли свертывание возможностей и намерений внешней политики США. В действительности, изоляционизм означал свертывание рыночных отношений для стран, которые богатеют и развивают свои технологии за счет американских возможностей.

В определенной мере под изоляционизмом подразумевалось сокращение американских усилий в сфере обороны, прежде всего, европейских союзников, которых все чаще американцы называли партнерами. В действительности консервативные республиканцы предусматривали усиление оборонной мощи США и одновременно оборонных возможностей НАТО, и всевозможные декларативные тезисы относительно ликвидации НАТО означали не что иное, как преобразование глобальной системы обороны и безопасности во главе с США.

Немыслимо, чтобы 200 генералов и адмиралов, поддержавших Д.Трампа, пришли к выводу, что НАТО - отживший инструментарий. Не понятно, почему стремление усиления НАТО считают признаком упадка США и свертывания политики глобализма.

Один из сомнительных вопросов в предвыборной пропаганде Д.Трампа – Россия. Директор института США и Канады РАН М.Рогов считает, что Россию пытаются дистанцировать от Китая и не допустить создания прочного российско-китайского военного альянса. Однако, это русская точка зрения. Кто побывал в институте США и Канады РАН, мог бы заметить, что данного института попросту уже не существует, и русская политическая мысль оказалась без данного мозгового центра.

Хорошо бы отметить, что между Россией и Китаем никогда не было и не будет альянса, в особенности военного, их отношения - это синусоида, рассчитанная на некие конъюнктурные потребности политических задач. Китай в гораздо большей мере заинтересован в США, а не в отсталой и обнищавшей России.

Дело в том, что наиболее весомым во внешней политике США оказались политические отношения с Россией и Ираном. Или же, если в отношении Ирана США предпочли развитие отношений, то в отношении России американцы начали широкое блокирование и удушение ее, что привело к успеху. Нужно было обвалить эти две тенденции, этим и занимались советники Д.Трампа.

Сейчас, уже после победы, ни одно государство, как среди партнеров, так и из противников США, не может разобраться и обнаружить логические намерения нового президента. Растерянность блуждает по всему миру, и мало кто способен определить свою политику, исходя из новых предположений политики США.

Но главное - это то, что растерян и сам Д.Трамп и его команда. И заявления, что процесс формирования новой администрации происходит нормально и благополучно, не совсем верны. Между основными претендентами на посты в администрации происходят конкурентные и временами враждебные действия.

С другой стороны, республиканцы-ретрограды отвели из фокуса такое количество опытных администраторов, что на посты 2000 функционеров новой администрации некого сажать, и придется подождать довольно много времени, чтобы назначить в администрацию, в особенности, регионалистов.

Как известно, «реалисты» были сильны в глобальной политике, и им не хватало опыта и желания проводить региональную политику. А неконсерваторы, напротив, делали ставку на регионы и мало занимались глобалистикой.

В администрации Д.Трампа, вроде бы, должны объединиться «реалисты» и неоконсерваторы, но может быть, нетипичные. В любом случае, это станет нелегкой задачей. Возможно, в будущей администрации возникнут конкурентные процессы, когда станет невозможным или весьма сложным объединить различные группировки.

Нужно понять, что во главе США встал не опытный политик, а малоопытный, хотя и амбициозный человек, а люди, призванные формировать администрацию, не пользуются авторитетом в политических кругах США. Кроме того, ряд политиков, которые с самого начала поддерживали Д.Трампа, так и не получили должностей, например, Джон Болтон, назначение которого стало бы жестким свидетельством амбициозности и агрессивности во внешней политике.

И таких неназначеных немало, что не приводит к правильному пониманию кадровой политики нового президента. Скорее всего, имеет место растерянность и неумение объединить политиков и специалистов.

Следует отметить, что Д.Трампа поддержали не только «белые» наемные рабочие, о чем твердили демократы и ведущие американские СМИ. Его поддержали и представители среднего класса, правда, тоже в основном «белые». Мало говорится и о среднем классе недавних иммигрантов, второго или третьего поколения, прежде всего латиноамериканцах, ставших вполне респектабельными американцами.

Это говорит о том, что данным слоям общества далеко не безразличны намерения нового правительства во внешней политике. Нельзя сказать, что это приоритетная задача, но весьма важная. Поэтому представлять электорат Д.Трампа как безразличный к внешней политике было бы очень неправильно.

Выясняется, что этнически Д.Трамп немецкого происхождения, и вполне очевидно, что американцы немецкого происхождения выступили за него, именно поэтому демократический штат Пенсильвания проголосовал за нового президента. А 39 млн. американцев немецкого происхождения весьма заинтересованы в повышении роли Германии во внешней политике США, прежде всего, в европейской политике и в роли НАТО.

Другая этническая составляющая выборов - интересы еврейской общины. Не так давно руководители еврейских организаций США говорили мне, что «мы проиграли дважды – в случае с Сирией и с Ираном». Но Сирия подождет, а вот с Ираном пришлось пересмотреть свои позиции.

Подавляющая часть еврейской общины США голосовала за Х.Клинтон, но элитарная часть общины, видимо, сумела обнаружить заинтересованность с Д.Трампом, вернее, с людьми из его команды. Причем, это произошло гораздо раньше того, как он выступил со своими основными тезисами. Поэтому и возникла идея ликвидировать договорные отношения с Ираном.

Армяне вроде бы в большинстве проголосовали за Д.Трампа. Но причины этого я оповещать не буду. Пусть об этом скажут армянские политологи, которых как собак нерезаных

Подождем, пока новая администрация предпримет новые успешные и малоуспешные шаги. Важным для армян, грузин или украинцев станет то, насколько США будут продолжать придерживаться политики поддержки новых независимых государств в Европе и на территории СССР. Но это другая тема, и придется подождать.

Но все же - над чем сейчас задумался Д.Трамп, вернее, что ему советуют его друзья? Главный «аналог» его победы - брексит, то есть выход Великобритании из ЕвроСоюза - так и остался розовой мечтой, и британцы до сих пор не знают, как им выйти из европейского сообщества.

Таким же образом и НАТО сохранится как глобальная и незаменимая структура обороны и безопасности, и во главе альянса по-прежнему будут стоять англо-саксы при новой роли Германии.