Политика Турции в Южном Кавказе

Турция проводит достаточно активную политику во всех региональных направлениях, насколько позволяют ей ее экономические и политические ресурсы. Безусловно, Турция связывает свое экономическое и внешнеполитическое благополучие, а также безопасность с Ближним Востоком, и этот регион забирает подавляющую часть ее внимания.

США, ведущие государства и в определенной мере Арабские страны не заинтересованы в усилении влияния Турции на Ближнем Востоке, но, вместе с тем, Западные государства понимают, что вовлеченность Турции в ближневосточные проблемы позволяет управлять ее решениями, а также отвлечь от других регионов.

Отмечается, что американские разработчики пытаются разделить присутствие Турции на Ближнем Востоке на отдельные зоны, то есть вовлечь Турцию в конфликтные зоны и не допустить ее чрезмерного присутствия в более-менее благополучных зонах. Но эта тактика требует большого внимания и определенных затрат политических ресурсов, на что США не готовы.

Но выясняется, что Турция прежде всего претендует на влияние в странах, где США и Европа считают ее влияние недопустимым, то есть, в Сирии, Ираке и в Арабских государствах Персидского залива.

Таким образом, имеет место серьезное противоречие: допущение частичного сильного присутствия Турции на Ближнем Востоке; невозможность ее влияния на страны, на которые она претендует как доминант.

По некоторым оценкам, США примут перспективное решение, в зависимости от того, как будет складываться ситуация в Ираке. Если возникнет серьезная угроза возрастания зависимости Ирака от Ирана, то Турция получит поддержку США в иракском направлении, но только в том случае, если американо-иранские отношения останутся по-прежнему напряженными и конфронтационными.

Пока что Ирак пытается проводить самостоятельную политику и зависим от США по многим вопросам. Поэтому, на данном этапе США противостоят попыткам Турции усилить влияние и присутствие в Ираке.

Данные сценарии очень важны для понимания роли Турции в Южном Кавказе и отношения США к этому. В настоящее время Турция не рассматривает Южный Кавказ как регион, где необходимо осуществлять специальные политические усилия по экспансии. Турция достигла в Южном Кавказе больших успехов и занимала сильные позиции, в какой-то мере вытеснив и Россию и США.

Сейчас Турция столкнулась с опасениями и некоторым сопротивлением Грузии, а в отношениях с Азербайджаном сложились некоторые проблемы. Отношения Турции и Армении не урегулированы, и нет никаких предпосылок для этого.

Усиление экспансии Турции в Южном Кавказе вызвало бы ненужные реакции как стран региона, так и крупных государств, и главное, Турция при этом не получила бы поддержки ни США, ни Европейского Союза.

Нынешний уровень влияния Турции в Южном Кавказе достаточно высок, она предпочитает наблюдать за развитием процессов в регионе. Грузия однозначно намерена ускорить интеграцию в НАТО и Европейский союз, и чрезмерно усиливать экспансию в отношении нее привело бы к некоторой негативной реакции Западного сообщества.

Турция (а также, Азербайджан) испытывала большие опасения по поводу возможной интеграции Армении в НАТО и Европейский союз, так как в этом случае Армения обретала бы поддержку Западного сообщества. Но сейчас Турция и Азербайджан заметно удовлетворены, так как усиление зависимости Армении от России позволит с ее помощью манипулировать поведением Армении, и Турция могла бы договориться с Россией по ряду проблем, касающихся Армении.

В отношении Азербайджана Турция продолжает выполнять свои обязательства по повышению его обороноспособности и безопасности. Турция понимает, что она сможет пойти на открытую агрессию в отношении Армении в случае новой войны между Арменией и Азербайджаном, и поставила целью всемерное усиление Азербайджана, тем самым поставив любой сценарий возобновления военных действий в зависимость от своего решения. Это приводит также к повышению роли Турции в Южном Кавказе, с точки зрения США, НАТО, России и Ирана.

Турция не заинтересована в интеграции государств Южного Кавказа в НАТО и в Европейский Союз, так как это приводит их к большей независимости от региональных держав, и при этом роль Турции ослабевает в будущем, как в политическом, так и в экономическом смысле. Это относится и к Азербайджану, который рассматривается Турцией как государство, в большей мере подчиненное ей, а не Западному сообществу.

США совершенно не заинтересованы в сопряжении Южного Кавказа с проблемами Ближнего Востока, Турции и Ирана, а также Центральной Азии. С начала 90-х годов США рассматривали Южный Кавказ как часть Европы, европейского политического пространства, и, после значительных изменений в приоритетах США в регионах, США пытаются не допустить усиления влияния России, Турции и Ирана в Южном Кавказе.

США считают, что чрезмерное усиление влияния и роли в регионе одного из трех этих государств, приведет к нарушению баланса сил и к конфронтации, что приведет, так или иначе, к снижению роли США и Европы.