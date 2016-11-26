Турецко-иранские отношения и влияние на регионы

Турция и Иран находятся в различном международном положении, но все более испытывают одни и те же проблемы. Турция является членом НАТО и довольно тесно связана с Европейским Союзом, является стратегическим партнером США, а Иран продолжает находиться в сильной международной блокаде, но Турция в последнее время ощутила определенное блокирование со стороны Европейских и Арабских государств.

Турция и Иран время от времени пытаются установить более тесные отношения, но между ними сложились традиционные и хронические отношения враждебности и недоверия. В настоящее время Турция и Иран оказались в весьма враждебных отношениях по поводу событий в Сирии, занимая противоположные позиции.

По всему блоку стран и регионов, где интересы Турции и Ирана соприкасаются, возрастает враждебность между ними, в том числе в Южном Кавказе. Сирия оказалась наиболее актуальной ареной противодействия Турции и Ирана, и действительно, Сирия имеет важнейшее стратегическое значение, и контроль над ней означает, в значительной мере, контроль над Ближним Востоком.

Но действительная борьба между Турцией и Ираном происходит из-за влияния в Ираке. В Ираке, помимо запасов нефти мирового значения, ресурсов воды и больших территорий, пригодных для земледелия, выдающихся святынь ислама, происходит довольно сложная геополитическая игра, в которую пытаются вмешаться буквально все заинтересованные стороны, включая США, Европу, Китай, Россию, а также ведущие Арабские государства.

Иран имеет несомненные преимущества в Ираке, где более 65% населения составляют шииты, при этом, имеющие иранское происхождение. Но значительные группы населения, то есть, сунниты и отчасти курды, ориентируются на Турцию. Видимо, главной ареной борьбы между Турцией и Ираном в будущем станет Ирак.

Турция, несмотря на провал политики неоосманизма на Ближнем Востоке, не расстается с целями усиления своего влияния регионе, и с ее стороны происходит поиск возможностей достижения данных целей. Одну из возможностей она видит в партнерстве с Арабскими государствами, в противостоянии с Ираном, поэтому экспансия Ирана, в какой-то мере, устраивает Турцию, так как Арабские страны будут возлагать надежды на нее.

Турция возлагает надежды на еще большее снижение активности США на Ближнем Востоке, в результате чего возрастает роль крупнейших государств региона. В будущем геополитическая борьба между Турцией и Ираном будет усиливаться, и это отразится и на Южном Кавказе.

В настоящее время Турция, как и Израиль, а также большинство арабских государств обеспокоены перспективами урегулирования отношений между США и Ираном. В Вашингтоне происходят контакты между центрами и организациями, представляющими турецкие, израильские и арабские интересы, пытающимися использовать лоббистские возможности для недопущения нормализации американско-иранских отношений. Эти же организации не сумели оказать влияние на администрацию и Конгресс США по вопросам нанесения ударов по Сирии, и сейчас вновь пытаются мобилизовать свои ресурсы для достижения целей.

Многие деятели данных организаций считают, что урегулирование американо-иранских отношений, при необоснованных уступках Ирану, приведет к значительным и негативным изменениям на Ближнем Востоке. Никогда еще организации в Вашингтоне, представляющие интересы Израиля, Турции и Арабских государств (прежде всего, Саудовской Аравии, Катара и частично Объединенных Арабских Эмиратов), не были столь близки по целям и задачам, и возможно, на базе анти-иранской деятельности могут возникнуть совершенно новые взаимные интересы между этими государствами.