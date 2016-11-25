Европейский «экзамен» Сержа Саркисяна на премьерство

На днях Серж Саркисян принял в своей резиденции содокладчиков ПАСЕ по Армении. В официальном сообщении о встрече есть интересный фрагмент. «Господин Президент, в этот период Ваша роль в деле продвижения демократических процессов в Армении, действительно, была очень ощутима. Мы хотим от имени Совета Европы официально пригласить Вас посетить Совет Европы и говорить в ПАСЕ об Армении", - сказали во время встречи содокладчики по части Армении мониторинговой комиссии ПАСЕ.

Серж Саркисян уже дважды заявлял о том, что его политические планы зависят от парламентских выборов 2017 года. То есть, он не исключил, что может стать «локомотивом» дальнейших развитий.

Не сомнений в том, что в этом вопросе многое зависит от международной легитимности. Более того, это наиболее важный фактор, потому что внутренней легитимностью он не пользуется. С помощью международной легитимности Саркисян попытается компенсировать дефицит внутренней легитимности.

Представитель АРФД Армен Рустамян заявил уже, что они будут не против будущего премьерства Сержа Саркисяна, если он сможет обеспечить чистые выборы. Понятно, что чистыми для АРФД будут выборы, которые позволят им войти в парламент.

Другие политические силы также, безусловно, назовут свою цену, по которой готовы будут принять премьерство Сержа Саркисяна. Надо признать, что правовых препятствий для того, чтобы стать премьером, у Сержа Саркисяна нет. Есть препятствия политические, и решения их можно найти в мировых центрах.

В этом смысле признание мониторинговой группой ПАСЕ «ощутимой роли» Сержа Саркисяна в демократизации страны и его приглашение в Страсбург может означать предложение Сержу Саркисяну к обсуждению его дальнейших планов. В том числе, в контексте его вероятного премьерства.

Эти вопросы, конечно, решаются не на уровне ПАСЕ, но это может стать хорошим стартом, и если Серж Саркисян сдаcт «экзамен», то может быть удостоен приема на другом левеле.

Серж Саркисян, видимо, попытается убедить Европу в своей незаменимости, в том, что ни во власти, ни в оппозиции никто не может сделать больше. 8 лет он это доказывает – на фоне неадекватности других субъектов политического поля.