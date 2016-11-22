Бананы: экономическая война объявлена?

Комитет Госдоходов вчера опубликовал сообщение о том, что после получения оперативной информации о препятствовании ввозу в Армению партии бананов КГД предпринял меры и помог завезти в Армению бананы.

Бананы стали символом экономической ситуации в Армении, которая характеризуется крайней монополизацией и квотированием. По неписанным законам и договоренностям, ввоз бананов является прерогативой экс-главы СПИСА Миграна Погосяна. Он и сам этого не скрывает. Судя по всему, данный рынок является самым «неприкасаемым», и его «демонополизация» становится для нынешнего правительства не только экономической задачей, но и политической. «Разоружение» Миграна Погосяна может означать конец эпохи.

Информация о препятствовании ввозу бананов, конечно, была уникальной. Искусный режиссер мог бы придумать блокбастер на заданную тему, написав сценарий вооруженного рейда опергруппы Комитета госходоходов против некой группы, не пропускающей бананы. Чтобы чинить препятствия, группа, наверное, была вооружена. Было ли у группы разрешение на ношение оружия? И сколько вооруженных человек в Армении могут вступить в экономическую войну на других рынках?

О том, что олигархи вооружают своих людей, стало известно 1 марта 2008 года, когда олигархи вывели на улицу свои небольшие армии. Потом эти армии спрятали свое оружие. Но очевидно, что если они почувствуют угрозу своим интересам и власти, могут вновь достать оружие.

Были ли люди, препятствовавшие ввозу партии бананов, вооружены? Армянским правоохранительным органам следует ответить на этот вопрос, поскольку он касается всеобщей безопасности. Если они не были вооружены, то как они препятствовали ввозу бананов? Неужели только словом и понятками? И как Комитету госдоходов удалось уладить ситуацию, использовали ли таможенники оружие?

Экономическая война в Армении объявлена открытой. Не исключается, что сейчас в подвалах олигархи и монополисты чистят оружие. Даже если оно не будет использовано для нанесения телесных повреждений, им всегда можно напугать кого-то. Опубликованная в в 2011 году в СМИ история о том, как один из армянских олигархов приставил пистолет к виску председателя Антимонопольного комитета Давида Арутюняна, стала для многих острасткой.