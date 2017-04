Սթինգին դուր է եկել Հենրիկ Մխիթարյանի մասին Յունայթեդի ֆաների երգը

Համաշխարհային հայտնության երգահան Սթինգը ներկա է գտնվել BBC-ի ֆուտբոլային մասնագետ Բրայան Լոուրենսոնի հաղորդմանը, որի ժամանակ անդրադարձել է Հենրիկ Մխիթարյանի մասին Մանչեսթեր Յունայթեդի ֆաների երգին: Հիշեցնենք, որ Սթինգի «Englishman in New York» երգը Յունայթեդի ֆաները փոխել են և երգում են հայ ֆուտբոլիստի մասին: -Երջանիկ եմ, որ նման բաներ են պատահում: Հրաշալի է: Սիրում եմ, երբ իմ երգերը փոխում են այլ մարդկանց համար, անկախ նպատակից,-ասել է Սթինգը: Հիշեցնենք, որ երգի բառերը հետևյալն են՝ «Oh, Mkhitaryan, Henrikh Mkhitaryan, he’s our midfield Armenian»: