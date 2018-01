«Դեպի եվրատեսիլ» նախագծի վերջին 5 երգերը համացանցում են

«Դեպի եվրատեսիլ» նախագծի յութուբյան պաշտոնական էջում հունվարի 15-ից հրապարակվում են մրցույթի մասնակիցների երգերը: Ինչպես տեղեկացրին Առաջին ալիքի հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, հերթը վերջին հինգ մասնակիցներինն է՝ 1. Գաթա բենդ – Շողա 2. Լուսինե Մարդանյան – If you don't walk me home 3. Մարիամ – Fade 4. Մարիա Սիքրեթ – Escape 5. Ռոբերտ Քոլոյան– Get away with us «Դեպի եվրատեսիլ» նախագծի բոլոր մասնակիցների երգերն արդեն հասանելի են նախագծի յութուբյան էջում: Մրցույթն Առաջին ալիքի եթերում կհեռարձակվի փետրվարին։ Նախագծի հաղթողը կներկայացնի Հայաստանը Եվրատեսիլ 2018-ին, որը կանցկացվի Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում: