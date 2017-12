Բրիտանական խորհրդի միջոցառումները 2017 թվականին

Բրիտանական ֆիլմերի փառատոնից մինչև աշխատանք մարզային ուսուցիչների հետ, Candoco ներառական պարային խմբի ներկայացումներից մինչև անգլերենի հանրահայտ ուսուցիչ Ջերեմի Հարմերի այցելությունը Երևան. Բրիտանական խորհրդի համար 2017 թվականը լի էր միջոցառումներով, գործնական էր ու հագեցած: Տարին հոբելյանական էր Բրիտանական խորհրդի համար: Լրացավ Հայաստանում Բրիտանական խորհրդի գործունեության 15-րդ տարին: Այս առթիվ կազմակերպվեցին մի շարք միջոցառումներ, որոնց մեկնարկը տրվեց Բրիտանական ֆիլմերի 15-րդ փառատոնով: Բրիտանական ֆիլմերի փառատոնի շրջանակում ցուցադրվեց յոթ ֆիլմ, Երևանում դասընթացներ վարեցին փառատոնի հյուրեր Քերոլայն Պիրեսը` Nerdero ընկերության տնօրենը, և Սառա Մոսսեսը` Together Films ընկերության տնօրենը: Իսկ «Ոսկե ծիրան» կինոփառատոնի շրջանակում Բրիտանական խորհուրդը ներկայացրեց է Play UK կինոյի շաբաթը: Այս տարի Հայաստանում հյուրախաղերով հանդես եկավ Candoco ներառական պարային խումբը: Մարտին Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում նրանք հանդես եկան երկու մասից բաղկացած «Set and Reset/Reset» և «Beheld» ներկայացմամբ: Իսկ հոկտեմբերին «ՀայՖեստ» միջազգային թատերական փառատոնի շրջանակում խաղացին «You and I Know» ներկայացումը: Candoco ներառական պարային խումբն իր հաշմանդամություն ունեցող և այլ պարային կատարողների յուրօրինակ ներկայացումների շնորհիվ հուզում, մարտահրավեր է նետում և ընդլայնում արվեստի ու մարդկային կարողությունների մասին պատկերացումները։ Հայաստանում առաջին անգամ տեղի ունեցավ Candoco ներառական պարային խմբի միջազգային լաբի աշխատանքները: Սա բացառիկ հնարավորություն էր, որի ընթացքում Հայաստանից, ինչպես նաև Ռուսաստանից և Ուկրաինայից ժամանած հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող պարողներն աշխատում էին միասին` հանդես գալով նոր գաղափարներով, հաղթահարելով խոչընդոտները և կիսելով ընդհանուր փորձը: Այս տարի Հայաստան այցելեց հանրահայտ ուսուցիչ, անգլերենի մասնագետ Ջերեմի Հարմերը, որը երեք օր դասախոսություններով հանդես եկավ հայ մասնագետների համար: Բրիտանական խորհուրդը շարունակեց իր համագործակցությունը Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի հետ`դասընթացներ անցկացնելով գյուղական համայնքների ուսուցիչների համար: Անգլերենի իմացությունը բարելավելու հնարավորություն ունեցան ռազմական ինստիտուտների ուսուցիչները` ՄԹ պաշտպանության նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ: Տարին նշանավորվեց նաև HSBC բանկի հետ համագործակցությամբ, որի արդյունքում մեկնարկեց «Փոփոխության սերունդ» ծրագիրը: Անգլեների ակումբներ հիմնվեցին Սևանում և Վանաձորում` հնարավորություն տալով խոսցելի խմբերի երեխաներին բարելավել անգլերենը և ձեռք բերել կյանքի հմտություններ: