Հանդուրժողականության մասին Օբամայի գրառումը դարձել է ամենատարածվածը Twitter-ի պատմության մեջ

Գրառման մեջ ԱՄՆ նախկին նախագահ Բարաք Օբաման մեջբերել է Նելսոն Մանդելայի խոսքերը. «Ոչ ոք չի ծնվում մյուսին իր մաշկի գույնի կամ կրոնի պատկանելության պատճառով ատելու համար» (No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion...): Գրառումը, որը հրապարակվել է օգոստոսի 12-ին, 3 միլիոնից ավելի լայք է ստացել, երբ Վիրջինիա նահանգի Շառլոտսվիլ քաղաքում բախում է տեղի ունեցել ուլտրաաջերի եւ նրանց ընդդիմախոսների միջեւ: