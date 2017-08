Յութուբը դիտումների ցուցանիշով նոր առաջատար ունի

Լուիս Ֆոնսիի և Դեդի Յանկիի Դեսպասիտո երգի տեսահոլովակը դարձել է YouTube տեսահոսթինգի ամենադիտված տեսանյութը՝ միաժամանակ դառնալով առաջինը, որ հատել է 3 միլիարդ դիտման սահմանը: Դեսպասիտոն շրջանցել է Վիզ Խալիֆայի և Չարլի Փութի See You Again երգի տեսահոլովակը, որն ընդամենը օրեր առաջ էր դարձել է Յութուբի ամենադիտված տեսահոլովակը: Այս հոլովակին ընդամենը 4 միլիոն դիտում է պակասում 3 միլիարդի շեմը հաղթահարելու համար: Դեսպասիտոն Billboard Hot 100 վարկանիշում առաջին տեղում է 12 շաբաթ շարունակ: Դեսպասիտոն (հայերեն՝ դանդաղ) 1996 թվականից հետո (հանրահայտ Մակարենայից հետո) առաջին իսպանալեզու երգն է, որ գլխավորում է վարկանիշը: