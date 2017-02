Գրեմմի 2017. Ադելը տարավ գլխավոր մրցանակները

Փետրվարի 12-ին տեղի է ունեցել Գրեմմի երաժշտական մրցանակաբաշխությունը: Տարվա երգ անվանակարգում հաղթել է բրիտանացի երգչուհի Ադելի Hello երգը: Ադելն ընդհանուր հաղթել է 5 անվանակարգերում, այդ թվում՝ լավագույն մենակատարում և լավագույն փոփ ալբոմ: Ադելը, սակայն, հրաժարվել է վերջին մրցանակից՝ հօգուտ Բեյոնսեի Lemonade ալբոմի: Ադելը Բեյոնսեի ալբոմի մասին նշել է, որ իր համար այդ ալբոմն այնքան գեղեցիկ, լավ մտածված և ոգեշնչող է:Լավագույն նոր արտիստ է ճանաչվել ամերիկացի հիփ-հոփ երգիչ Չենս Դը Ռեփերը: Լավագույն ավանդական փոփ ալբոմ է ճանաչվել Ուիլի Նելսոնը Summertime-ը: Լավագույն պարային ալբոմ անվանակարգում հաղթել է Ֆլումի Skin-ը: Լավագույն ժամանակակից գործիքային ալբոմ է ճանաչվել Սնարքի Փափիի Culcha Vulcha-ն, լավագույն ռոք կատարում և լավագույն ռոք երգ՝ Դևիդ Բոուիի Blackstar-ը, լավագույն մետալ կատարում՝ Մեգադեթի Dystopia-ն, լավագույն ռոք ալբոմ՝ Քեյդ Դը Էլեֆանտի Tell Me I'm Pretty-ն, լավագույն արենդբի կատարում՝ Սոլանժի Cranes in the Sky-ը, լավագույն արենդբի երգ՝ Հոդ Դևիդի Lake By The Ocean-ը: Մրցանակաբաշխության բոլոր հաղթողներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ