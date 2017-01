Արյան բարձր ճնշման անսպասելի առավելությունը

Ամերիկացի գիտնականները ցույց են տվել, որ զառամյալ հասակում արյան բարձր ճնշումը կապված Է ծերունական տկարամտության զարգացման ցածր ռիսկի հետ: Ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, համապատասխան ուսումնասիրությունը հրապարակված Է Alzheimer՚s & Dementia: The Journal of the Alzheimer՚s Association-ում, դրա մասին համառոտ պատմել Է EurekAlert!-ը: Բժիշկները կապ են հայտնաբերել արյան բարձր ճնշման, հատկապես եթե այն ի հայտ Է եկել 80 եւ ավելի բարձր տարիքում, եւ 90 տարեկանից հետո տկարամտության հայտնվելու ռիսկի նվազման միջեւ: Իրենց եզրակացություններին գիտնականները եկել են՝ դիտարկելով 559 մարդու, որոնցից յուրաքանչյուրը եղել Է 90-ից բարձր տարիքի: Հետազոտության ընթացքում դրա մասնակիցների մոտավորապես 40 տոկոսի մոտ (224 մարդ) ախտորոշվել Էր տկարամտություն: Մինչդեռ այս ախտորոշմամբ մարդկանց թիվն ավելի փոքր Էր նրանց թվում, ում մոտ 80-89 տարեկանում սկսել Էին դիտվել արյան բարձր ճնշման դեպքեր: Այն տարեցների համեմատությամբ, որոնց մոտ չի գրանցվել այս առանձնահատկությունը, այս մարդկանց մոտ միջին հաշով 42 տոկոսով քիչ Է զարգացել տկարամտությունը: