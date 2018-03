Դեկլարատիվ սահմանադրական դատավարություն

2014 թվականի փետրվարին «Marriott» հյուրանոցում կայացել է Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողովը) և Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների համատեղ նիստը, որտեղ Դավիթ Հարությունյանը և Վարդան Պողոսյանը հայտարարել են, որ Հանձնաժողովը հեռացնում է Սահմանադրության 1-ին հոդվածից «սոցիալական պետություն» տերմինը, քանի որ կազմում է նոր (այսինքն ՀՀ Երկրորդ) Սահմանադրություն և ուրեմն իրավասու է փոխել Սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածները։

«Իրավական ակտերի մասին» օրենքի 35-րդ հոդվածը թույլ էր տալիս ինձ մասնակցել հանձնաժողովի բոլոր նիստերին, և երբ Գագիկ Հարությունյանը տվեց ինձ խոսքի իրավունք, ես հայտարարեցի, որ Հանձնաժողովը իրավասու չի կազմել նոր Սահմանադրություն, քանի որ Նախագահի ՆՀ-207-Ն հրամանագրում գրված է սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Արդյունքում Վենետիկի հանձնաժողովը արգելել է փոփոխել Սահմանադրության 1-ին և 2-րդ հոդվածները և օգտագործել «նոր Սահմանադրություն» անվանումը, սակայն կազմել նոր Սահմանադրությունը չի արգելել, չնայած այն արգելված է նաև Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի 12-րդ հոդվածով։ Այդ կարճ հայտարարության համար Հանձնաժողովը արգելել է ինձ մասնակցել իրենց հետագա նիստերին ու առանց ընդդիմախոսների անարգել կազմել է նոր Սահմանադրություն, որտեղ կեղծել է մի քանի տասնյակ հոդվածներ, և որը Հանձնաժողովի միջնորդությամբ Արդարադատության նախարարությունը և Սահմանադրական դատարանը կեղծ անվանել են Սահմանադրություն (փոփոխություններով), քանի որ Վենետիկի հանձնաժողովը արգելել է անվանել այն նոր Սահմանադրություն։

Մյուս կողմից Սահմանադրություն (փոփոխություններով) անվանումը նույնպես արգելված է «Իրավական ակտերի մասին» օրենքի 45-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, որը արգելում է իրավական ակտում փոփոխություններ կատարելիս փոփոխել գլուխների և հոդվածների համարներ, սակայն նոր կառավարման համակարգի համապատասխան Սահմանադրությունում փոփոխվել է «Հանրապետության նախագահի» և «Ազգային ժողովի» գլուխների հերթականությունը և հետը բոլոր գլուխների և հոդվածների համարակալումը։ Սակայն համարկալման փոփոխությունը թույլատրվում է միայն նոր իրավական ակտ կազմելու ժամանակ, ինչի մասին «Իրավական ակտերի մասին» օրենքի 70-րդ հոդվածի 6-րդ մասում գրված է․

«Եթե իրավական ակտում կատարվում են ծավալուն փոփոխություններ կամ լրացումներ, ապա իրավական ակտը կարող է ամբողջությամբ շարադրվել նոր խմբագրությամբ»։

«Ամբողջությամբ» նշանակում է, որ շարադրվում է իրավական ակտի ոչ միայն տեքստը, այլ նաև նրա անվանումը, քանի որ «Իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն Սահմանադրության անբաժանելի մասն է։

Նոր Սահմանադրությունը կազմել են, որ միևնույն անձը մնա Հանրապետության առաջին դեմք։ Այդ նպատակով կատարվել են ծավալուն փոփոխություններ, չեն փոփոխվել միայն նախորդ Սահմանադրության 1-ին , 2-րդ, 12(20)-րդ լեզվի մասին և կեղծ 56․1(140)-րդ հոդվածը ՀՀ նախագահի անձեռնմխելիության մասին, որտեղ «կարգավիճակ» նշանակում է «օրենքի հանդեպ ունեցած պատասխանատվության չափ» /Փ․Մեյթիխանյան, «Նոր բառերի բացատրական բառարան»/, իսկ Նախագահը պատասխանատու է միայն Սահմանադրության հանդեպ։ Ընդ որում պետության կառավարման հարցերով ՀՀ նախագահը բոլոր իր լիազորությունները իրականացնում է Վարչապետի հանձնարարությամբ, սակայն իրավաբանորեն ամբողջ պատասխանատվությունը Վարչապետի փոխարեն կրում է պետության գլուխը՝ ՀՀ նախագահը, որը չի էլ հրապարակում իր հրամանագրերը և կարգադրությունները (Սահմանադրության 123 և 139-րդ հոդվածներ)։

Մի կողմից Վենետիկի հանձնաժողովը արգելել է օգտագործել «նոր Սահմանադրություն» անվանումը, մյուս կողմից «Իրավական ակտերի մասին» օրենքի 45-րդ հոդվածի 4-րդ մասը արգելում է անվանել այն Սահմանադրություն (փոփոխություններով)։ 2003 թվականին հանրաքվեի դրվել է Սահմանադրության (փոփոխություններով) նախագիծ, իսկ 2005 թվականին Սահմանադրության 111-րդ հոդվածի համապատասխան հանրաքվեի դրվել է Սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծ։

Սակայն 2015 թվականին ի հակառակ Սահմանադրության 111-րդ հոդվածի և Նախագահի ՆՀ-207-Ն հրամանագրի սահմանադրական /ածական/ բարեփոխումների մասին Հանձնաժողովը ստեղծագործել է անհեթեթ անվանումը «Սահմանադրության /գոյական, սեռական հոլով/ փոփոխություններ»։ Սահմանադրության փոփոխություն (Изменение Конституции) նշանակում է, որ նախորդ Սահմանադրությունը ամբողջությամբ փոփոխվել է, դրան համապատասխան Սահմանադրության փոփոխություններ (Изменения Конституции) նշանակում են անհեթեթություն, որ նախորդ Սահմանադրությունը ամբողջությամբ մի քանի անգամ է փոփոխվել։ Հանձնաժողովը խախտել է Սահմանադրության 111-րդ հոդվածը, որովհետև Սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծում չեն կարող լինել Սահմանադրության 1-ին և 2-րդ հոդվածներ, որոնց փոփոխությունը չի կատարվելու։ Իսկ առանց այդ հոդվածների Արդարադատության նախարարությանը չէր հաջողվի փոփոխություննեըր Սահմանադրությունում հիմար-հիմար անվանել Սահմանադրություն (փոփոխություններով)։ Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծում Հանձնաժողովը հենց այդ նպատակով շարադրել է անանուն Սահմանադրության տեքստը։

Հոդված 1․ 1995 թվականի հուլիսի 5-ի ՀՀ Սահմանադրությունը՝ 2005 թվականի փոփոխություններով շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ․

»Նախաբան, Սահմանադրության նոր տեքստը. իսկ Սահմանադրության անվանումը Հանձնաժողովը բաց է թողել, որպեսզի Արդարադատության նախարարությունը և Սահմանադրական դատարանը կարողանան խարդախությունների միջոցով անվանել այն Սահմանադրություն (փոփոխություններով)։ Մինչդեռ Սահմանադրության բոլոր գլուխները և հոդվածները ունեն անվանումներ»։

Հոդված 2․ Սույն Սահմանադրության փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդ օրվանից։

Սահմանադրություն (փոփոխություններով) և անհեթեթ Սահմանադրության փոփոխություններ տարբեր հասկացություններ են, ինչպես տարբեր են 2006 թվականի «ՀՀ դրոշի մասին» ՀՕ-149 օրենքը, որը ունի 12 հոդվածներ, և 2009 թվականի «ՀՀ դրոշի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՕ-49 օրենքը, որը ունի 2 հոդված․

Հոդված 1. «ՀՀ դրոշի մասին» 2006 թվականի հունիսի 15-ի ՀՕ-149-Ն օրենքի 6-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ․

«չակերտների մեջ շարադրված են 6-րդ հոդվածի համարը, անվանումը «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գործածումը այլ դրոշի հետ» և 6-րդ հոդվածի նոր տեքստը»։

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

Սահմանադրության փոփոխությունները Արդարադատության նախարարությունը տեղադրել է իր կայքում և ուղարկել է «Պաշտոնական տեղեկագրի» կայքում հրապարակելու համար «Սահմանադրության փոփոխություններ» ճիշտ անվան տակ

justice.am/storage/files/pages/pg_5553397669761_legal_acts_5518840969151

_const_changes.pdf և www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102510 , սակայն «Պաշտոնական տեղեկագրի» գրքում հրապարակելու համար Սահմանադրության փոփոխությունների միևնույն տեքստը Արդարադատության նախարարությունը ուղարկել է կեղծ «Սահմանադրություն (փոփոխություններով)» անվան տակ, իսկ պաշտոնական թարգմանությունները ուղարկել է «Изменения в Конституции» և «Amendments to the Constitution» ճիշտ անվան տակ։ Իսկ Սահմանադրական դատարանը հեռացրել է Սահմանադրության փոփոխություններից ներածական Հոդված 1 և եզրափակիչ Հոդված 2, վերցրել է «Պաշտոնական տեղեկագրի» գրքից կեղծ անվանումը «Սահմանադրություն (փոփոխություններով)», , ապա նշել է իր կայքում «Պաշտոնական տեղեկագրի» կայքը www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102510 որպես սկզբնաղբյուր, և իբր ոչ մեկը չի նկատի Սահմանադրական դատարանի այդ խարդախությունները։

Սահմանադրություն (փոփոխություններով) վերնագիրը հանրաքվեի չի դրվել ու չի կարող լեգիտիմ համարվել, քանի որ Սահմանադրության 209-րդ հոդվածում և Սահմանադրության փոփոխությունների եզրափակիչ 2-րդ հոդվածում ստույգ գրված է, որ հանրաքվեից հետո «Պաշտոնական տեղեկագրում» հրապարակվելու են Սահմանադրության փոփոխություններ։ Բացի այդ «Իրավական ակտերի մասին» օրենքի 86-րդ հոդվածի 3-րդ մասում գրված է․

«Իրավական ակտի վերնագիրը չի կարող օգտագործվել իրավական ակտի մեկնաբանման համար»։

Կեղծիքներով հորինած Սահմանադրության (փոփոխություններով) կեղծ անվանումը Սահմանադրական դատարանը օգտագործում է իր որոշումներում։

Նախորդ և նոր Սահմանադրությունների 114 և 203-րդ հոդվածներում գրված է, որ դրանք փոփոխման ենթակա չեն։ Այնուամենայնիվ նախորդ Սահմանադրության 114-րդ հոդվածը նոր Սահմանադրությունում փոխարինվել է 203-րդ հոդվածով, և ուրեմն 203-րդ հոդվածը հետագայում նույնպես կարող է փոփոխվել 114-րդ հոդվածի պես։ Այսինքն նոր Սահմանադրության 203-րդ հոդվածում սուտ է գրված, որ այն փոփոխման ենթակա չի։

Հենց այդ պատճառով 114 և 203-րդ հոդվածներում «փոփոխման ենթակա չեն» բառերը տարբեր ձևով են թարգմանված («are not subject to amendment» president.am/en/constitution-2005/) և («shall not be subject to amendment» president.am/en/constitution-2015/)։ Իբրև «shall not be subject to amendment» թարգմանվում է «չպետք է փոփոխվեն»։ Դե, 2013 թվականի դեկտեմբերին Գագիկ Հարությունյանը պաշտոնապես հայտարարել է, որ այլ պետություններում ավելի շատ են կեղծում սահմանադրության անգլերեն թարգմանությունը։

Մինչդեռ Սահմանադրության 203-րդ հոդվածի սուտը չնչին կեղծիք է համեմատած Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի, որի 1-ին կետի համաձայն Սահմանադրական դատարանը որոշում է օրենքների, Ազգային ժողովի որոշումների, Հանրապետության նախագահի հրամանագրերի և կարգադրությունների, Կառավարության և վարչապետի որոշումների, ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի համապատասխանությունը Սահմանադրությանը (սահմանադրական օրենքները բաց են թողել)։

Սակայն այդ նորմատիվ իրավական ակտերից ոչ մեկը պարտավոր չի համապատասխանել Սահմանադրությանը, որովհետև Սահմանադրության ոչ մի հոդվածում գրված չի, որ այդ նորմատիվ իրավական ակտերը պետք է համապատասխանեն Սահմանադրությանը։ Հենց այդ պատճառով նոր Սահմանադրությունից հեռացրել են նախորդ Սահմանադրության 6 և 117-րդ հոդվածների դրույթները, որ Սահմանադրությունը գործում է անմիջականորեն, օրենքները և այլ իրավական ակտերը պետք է համապատասխանեն Սահմանադրությանը, իսկ Ազգային ժողովը համապատասխանեցնում է գործող օրենքները Սահմանադրությանը։ Այդպես որ Սահմանադրական դատարանը միշտ պետք է ընդունի որոշումներ, որ այդ նորմատիվ իրավական ակտերը համապատասխանում են Սահմանադրությանը, որովհետև որոշումը չհամապատասխանելու մասին կլինի անիմաստ և չի կարող առաջացնել իրավական հետևանքներ։

Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն Սահմանադրական դատարանը մինչև միջազգային պայմանագրի վավերացումը որոշում է դրանում ամրագրված պարտավորությունների համապատասխանությունը Սահմանադրությանը։ Սակայն Սահմանադրական դատարանի որոշումները միջազգային պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների Սահմանադրությանը չհամապատասխանելու մասին չեն կարող ունենալ իրավական հետևանքներ, որովհետև Սահմանադրության 116-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն միայն Սահմանադրությանը հակասող միջազգային պայմանագրերը չեն կարող վավերացվել, իսկ Սահմանադրական դատարանը իրավասու չի որոշել միջազգային պայմանագրի հակասությունը Սահմանադրությանը, քանի որ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի համաձայն պետական մարմինները իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով: Այդպես որ Սահմանադրական դատարանը նույնպես ստիպված է լինելու ընդունել որոշումներ միայն Սահմանադրությանը համապատասխանության մասին, ինչպես, օրինակ, ընդունել է որոշում հայ-թուրքական արձանագրությունների Սահմանադրությանը համապատասխանելու մասին։ Դե-յուրե նոր Սահմանադրությունը հատկացնում է Սահմանադրական դատարանին զուտ դեկլարատիվ ֆունկցիաներ, բացառում է Հայաստանում սահմանադրական արդարադատությունը և, որպես հետևանք, արդարադատություն բուն իմաստով։ Առանց սահմանադրական արդարադատության օրենսդրական և գործադիր իշխանությունների հավասարակշռում և տարանջատում հնարավոր չեն, հանրային իշխանությունը լրիվ անցնելու է գործադիր իշխանությանը Վարչապետի գլխավորությամբ, և Հայաստանում նորից տիրելու է անձնական իշխանության տոտալիտար ռեժիմը։

«Հասարակությունը, որտեղ ապահոված չի իրավունքների երաշխիք և չկա իշխանությունների տարանջատում, չունի սահմանադրություն», – Ֆրանսիա, 1789թ․ «Մարդու և քաղաքացու իրավունքների հռչակագիր»: