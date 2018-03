Էդմոն Մարուքյանը «Կարնեգի» հիմադրամում ներկայացրել է ԵԼՔ դաշինքի տեսլականը ԼՂՀ հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ

Մարտի 14-ին Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության նախագահ, ՀՀ ԱԺ ԵԼՔ խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուքյանը ելույթ է ունեցել Վաշինգտոնի «Կարնեգի» հիմնադրամում (The Carnegie Endowment for International for Peace) Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների, արտաքին քաղաքականության, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Էդմոնը Մարուքյանը ներկայացրած թեմայի վերաբերյալ պատասխանել է նաև լսարանի բազմաթիվ հարցերին, այդ թվում՝ խոսել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման վերաբերյալ ԵԼՔ դաշինքի ծրագրային դրույթների և տեսլականի մասին, տեղեկացնում են ԼՀ-ից։«Կարնեգի» հիմնադրամը ստեղծվել է 1910 թվականին և համարվում է Վաշինգտոնի ամենահեղինակավոր հաստատությունը քաղաքական հետազոտությունների և վերլուծության բնագավառում, ինչպես նաև նպաստում է աշխարհում խաղաղության պահպանմանը։