Սաուդյան Արաբիայում 21-րդ դարում առաջին անգամ անցկացվել է ֆիլմերի հանրային ցուցադրություն

Սաուդյան Արաբիայում անցած 40 տարիներին առաջին անգամ անցկացվել է հանրային կինոցուցադրություն: Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը՝ վկայակոչելով ՏԱՍՍ-ը, անիմացիոն ֆիլմերի ընտանեկան փառատոնն անցկացվում է Կարմիր ծովի ափին գտնվող Ջիդա քաղաքում:

Մեկ շաբաթվա ընթացքում երեխաներն ու ծնողները հնարավորություն կունենան Ջիդայի մշակույթի և արվեստի կենտրոնում դիտել ամերիկյան Captain Underpants: The First Epic Movie և The Emoji Movie մուլտֆիլմերը:

Սաուդյան Արաբիայում ֆիլմերի հանրային ցուցադրությունն արգելվել էր 1980-ականներին՝ ծայրահեղական հոգևորականների ճնշման տակ, ինչի հետևանքով շատ սաուդյան ընտանիքներ մեկնում էին Բահրեյն կամ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ մեծ էկրանին ֆիլմեր դիտելու նպատակով: