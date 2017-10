Թուրքիայում դատարանը երկու տարվա բանտարկության դատապարտեց WSJ-ի լրագրողին

Թուրքական դատարանը հեռակա կարգով երկու տարի եւ մեկ ամիս ժամկետով ազատազրկման է դատապարտել The Wall Street Journal ամերիկյան հրատարակության լրագրող Այլա Ալբայրաքին Քրդական աշխատավորական կուսակցության օգտին քարոզչության համար, որն այդ երկրում ահաբեկչական կազմակերպություն է ճանաչված: Այդ մասին հոկտեմբերի 10-ին հայտնել է WSJ-ն իր կայքում, տեղեկացնում է «Արմենպրես» -ը: 2016 թվականի ապրիլին Թուրքիայի հարավ-արեւելքում դատախազությունը լրագրողին պաշտոնական մեղադրանքներ էր ներկայացրել ահաբեկչության հակազդման բնագավառում օրենքների խախտման համար: «Դա չհիմնավորված քրեական մեղադրանք էր եւ արարքին բնավ չհամապատասխանող դատավճիռ, որը սխալ էր առանձնացրել (ի թիվս մյուսների) The Wall Street Journal-ի կշռադատված հոդվածը,- հայտարարել է հրատարակության գլխավոր խմբագիր Ջերարդ Բեյքերը: Նա այն կարծիքին է, որ «այդ հոդվածի միակ նպատակը անաչառ եւ անկախ հաշվետվություն ներկայացնելն էր Թուրքիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ», «այդ իմաստով նյութը հաջողված էր»: «Թուրքիայի այսօրվա իրադրության հաշվառմամբ, այդ վրդովեցուցիչ դատավճիռը չպետք է անակնկալ դառնար ինձ համար, բայց այն այդպիսին դարձավ»,-նշել է Ալբայրաքը, որը Ֆինլանդիայի եւ Թուրքիայի քաղաքացիություն ունի: Ինչպես գրում է The Wall Street Journal-ը, լրագրողը մտադիր է բողոքարկել դատավճիռը, հաղորդել է ՏԱՍՍ-ը: